Выставки пойдут по плану

Работы Павла Ходаева и Михаила Назарова с выставки «Земля, небо и их обитатели». Она станет первой для обновленного Большого выставочного зала и для посетителей откроется 10 марта. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) представил свой выставочный план на 2023 год. Первый проект откроется уже 18 февраля, а в марте начнет работу обновленный Большой выставочный зал. О планах музея рассказывает корреспондент «Облгазеты» Пётр КАБАНОВ.

За закрытыми дверями

Екатеринбургский музей ИЗО впервые решил представить свой план на предстоящий сезон. Программа насыщенная – выставок будет много. Представителей прессы – как первых зрителей – собрали в центре «Эрмитаж – Урал», но затем провели через двери второго этажа, которые обычно были закрыты. За ними скрывался Большой выставочный зал, в котором заканчивается ремонт и который уже в марте откроется для всех желающих.

– У нас есть традиция – приглашать гостей на стройки, когда еще ничего не готово, – начал с шутки директор ЕМИИ Никита Корытин. – Мы так же водили на стройку «Эрмитаж – Урала». Сейчас вокруг еще незавершенные конструкции, но уже интересно смотреть на это пространство.

На самом деле, Большой выставочный зал уже почти готов принимать гостей. Откроется он меньше чем через месяц – 10 марта – выставкой «Земля, небо и их обитатели», где будет представлена живопись Михаила Назарова и Павла Ходаева.

Куратор выставки «Земля, небо и их обитатели» Ирина Ризнычок. Фото: Павел Ворожцов

Зал имеет богатую историю. Он оказался в распоряжении Свердловской картинной галереи в 1984 году. Здание было спроектировано так, что пространство в одном строении (на Малышева, 36 где в советское время располагался ГипроНИИ) сообщалось с историческим зданием на Вайнера 11, построенным в 1912 году по проекту архитектора Константина Бабыкина.

С 1985 года в пространстве начали выставлять различных художников. До закрытия зала – в 2015 году – здесь проходили выставки Николая и Святослава Рерихов, Ивана Нестерова, крупные ретроспективные показы видных уральских мастеров – Виталия Воловича, Миши Брусиловского, Германа Метелева, Анатолия Калашникова, Андрея Антонова. А в 90-х, как отмечает Никита Корытин, эти стены видели «самые смелые художественные эксперименты рубежа веков».

В 2021 году в зале начался ремонт. Выставочное пространство составляет почти 600 квадратных метров. Часть отведут под вместительный музейный лекторий. В ЕМИИ планируют, что на площадке будут выставлять искусство XX-XXI веков. Так, в частности, в июне и сентябре представят большую выставку о свердловском андеграунде – неофициальном искусстве 1960–1980-х годов из музейных и частных собраний. В сентябре и ноябре расскажут о практиках монтажа (выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда»), а в декабре откроется экспозиция «Урал: раскрепощение искусства» (совместно с уральским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина), где зрителям покажут историю региона через призму развития искусства на нашей территории.

Обратимся к Екатерине I

В самом центре «Эрмитаж–Урала» (билет у зрителей будет единый с обновленным Большим выставочным залом) сейчас проходит выставка «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа» но уже в начале апреля её сменит «Столичная панорама».

– Это парадная выставка. Она была задумана еще года четыре назад, – рассказал Никита Корытин. – Мы покажем образы Петербурга от XVIII до начала XX века в живописи, фарфоре, гравюре, а также представим одежду и оружие. Многие эти вещи нельзя увидеть в Государственном Эрмитаже, а мы, например, покажем огромные листы графики, которые занимают несколько метров.

В августе залы центра отдадут под западноевропейское искусство из коллекции Нижегородского государственного художественного музея. Нижегородский музей обладает одним из лучших собраний западноевропейского искусства в стране. На выставке представят несколько десятков предметов живописи от художников XVI-XIX веков, среди которых Давид Тенирс, Якоб Йорданс, Франческо Гварди.

В 2023 году ЕМИИ, конечно, не мог обойти стороной юбилей Екатеринбурга, и в ноябре представит выставку из собраний Государственного Эрмитажа, посвященную императрице Екатерине I. Отдельный раздел будет отведен основанию города. Всего же покажут 180 экспонатов из фондов Государственного Эрмитажа и, как отмечают в ЕМИИ, эта выставка станет первым масштабным обращением к личности Екатерины I как полноправной правительницы России.

Старт традиционных Дней Эрмитажа запланирован в этом году на 18 ноября.

Учитель и ученик

В корпусе на Воеводина, 5 первая выставка откроется уже в конце недели – 18 февраля. «Запечатленный свет» – совместный проект ЕМИИ и Нижегородского государственного художественного музея. В экспозицию вошли более ста произведений русского импрессионизма, отражающие пять десятилетий развития этого направления в России. В Екатеринбурге выставят картины Константина Коровина, Сергея Виноградова, Виктора Борисова-Мусатова, Константина Юона, Бориса Кустодиева и других художников.

– Такое явление как русский импрессионизм существует, – добавил Никита Корытин. – Мы представим художников, которых почти нет в нашей коллекции.

С мая по август на Воеводина будет представлен проект «Спасенные боги» – пермская деревянная скульптура из собрания Пермской государственной художественной галереи. Это часть проекта по обмену выставками, приуроченного к 300-летнему юбилею Екатеринбурга и Перми. Так, в столицу Урала привезут более 80 предметов религиозной деревянной скульптуры.

– Это уникальное явление, которое просто поражает. Кроме того, это первая выставка в Екатеринбурге знаменитой коллекции, – пояснил директор ЕМИИ.

В конце года в музее запланирован потенциальный зрительский хит сезона – Кузьма Петров-Водкин и Павел Голубятников. Учитель и ученик будут представлены на одной большой выставке. Дело в том, что Нижнетагильский музей изобразительных искусств обладает уникальной коллекцией всего творческого наследия Павла Голубятникова, который учился у Петрова-Водкина с 1918 по 1924 год в Петрограде. Планируется, что почти 90 работ из разных собраний музеев (в том числе Русского музея) будут представлены с ноября 2023 по февраль 2024-го.

Музей на гастролях Екатеринбургский музей изобразительных искусств представил и свою гастрольную программу. Так, сразу несколько коллекций отправится в Нижний Новгород. В июле-сентябре туда поедут порядка 200 предметов из Музея наивного искусства. С мая по сентябрь в центре «Пакгаузы» будет выставка «Другие грани: русский авангард в музейных и частных собраниях Урала», где представят часть собрания русского авангарда ЕМИИ. В этом же центре с сентября по ноябрь будут представлены работы Миши Брусиловского. Каслинское художественное литье из собрания екатеринбургского музея, в свою очередь, в сентябре-декабре будет выставлено в Пермской государственной художественной галерее.