Работы юных художников из Макеевки представили на выставке в Екатеринбурге

На выставке представлено 48 произведений. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В резиденции губернатора Свердловской области открылась выставка работ победителей и участников конкурса юных художников Макеевки "Донбасс – моя любовь", передает корреспондент "Областной газеты".

Всего в экспозиции представлено 48 произведений, созданных учащимися школ искусств Макеевки. На своих картинах ребята в возрасте от 9 до 16 лет запечатлели родной Донбасс с его прекрасной природой, шахтами, терриконами, металлургическими предприятиями, людьми. Все сюжеты сугубо мирные, несмотря на то, что представленные на выставке работы созданы осенью прошлого года, во время интенсивных обстрелов города украинской армией.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Позитивный взгляд на мир юных донецких художников отметила и открывшая выставку министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

"Мы решили провести эту выставку, чтобы показать свердловчанам, чем живет и о чем мечтает молодежь Донбасса. Наш регион взял шефство над Макеевкой, мы строим там жилье, дороги, приобретаем оборудование для больниц, а также оказываем поддержку в культурной сфере. Преподаватели детских школ искусств Макеевки смогли пройти обучение в Свердловской области, мы собираем и отвозим книги в библиотеки этого города, музыкальные инструменты", — отметила Светлана Учайкина.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сейчас, по словам министра культуры региона, идут переговоры о присвоении одной из библиотек Макеевки имени Павла Бажова.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, с 13 по 28 марта в свердловских городах пройдут гастроли Донецкого молодежного театра из Макеевки. Вместе с ним будет гастролировать и выставка работ юных донецких художников.