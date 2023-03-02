В Екатеринбурге по "Пушкинской карте" можно посетить выставку мастеров Парижской школы ХХ века

На выставке будет представлено около сотни работ мастеров Парижской школы. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Выставка шедевров изобразительного искусства открывается 3 марта в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ. Билеты можно приобрести в том числе и по "Пушкинской карте".

На выставке можно будет увидеть около сотни работ Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Марка Шагала, Анри Матисса, Василия Кандинского. Картины предоставлены Петербургской галереей PS GALLERY и одним из крупнейших коллекционеров изобразительного искусства России Марком Башмаковым.

По его словам, посетители выставки получат полное представление об основных вехах графического творчества XX века. Произведения подлинные, многие из них ранее экспонировались в Эрмитаже.

Экспозиция будет открыта до 21 мая. Стоимость общего билета составляет 500 рублей, льготный билет для студентов, школьников, пенсионеров — 300 рублей. По "Пушкинской карте" посещение бесплатно, сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее сообщалось о том, что 1 марта в Екатеринбурге состоялось открытие XII Фестиваля баховской музыки Bach-Fest.