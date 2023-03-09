В Екатеринбурге экспозицией живописи Михаила Назарова и Павла Ходаева открылся Большой выставочный зал ЕМИИ

Экспозиция "Земля, небо и их обитатели" будет открыта до 28 мая. Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) представил первый проект в своем новом пространстве — Большом выставочном зале. Это экспозиция "Земля, небо и их обитатели", где можно увидеть более 70 живописных работ знаковых художников Уфы и Челябинска. Выставка открывает серию проектов музея, посвященных важным именам и явлениям в искусстве российских регионов.

Работы, которые представлены в экспозиции "Земля, небо и их обитатели", находятся в собрании Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, частного собрания Алексея Назарова (сына Михаила Назарова) и мастерской Павла Ходаева.

Михаил Назаров и Павел Ходаев — яркие, самобытные живописцы Башкирии и Южного Урала, чьи творческие судьбы и устремления совпадали, а порою и тесно переплетались. Несмотря на разницу в возрасте, художники были дружны и поддерживали творческие связи, особенно активно уже в 1990–2000-е годы, когда Михаил Назаров жил в Уфе, а Павел Ходаев — в Челябинске. Расстояние не сильно влияло на характер их общения, непрерывный диалог удавалось поддерживать в том числе и в пространстве живописи. Выставка "Земля, небо и их обитатели" раскрывает особенности этого диалога, демонстрируя точки соприкосновения в вопросах живописного искусства и понимания пространства станковой картины.

Масштабным проектом открыто новое выставочное пространство ЕМИИ. Этот зал имеет богатую историю. Он оказался в распоряжении Свердловской картинной галереи в 1984 году. Здание было спроектировано так, что пространство в одном строении (на Малышева, 36, где в советское время располагался ГипроНИИ) сообщалось с историческим зданием на Вайнера, 11, построенным в 1912 году по проекту архитектора Константина Бабыкина.

С 1985 года в пространстве начали выставлять работы различных художников. До закрытия зала — в 2015 году — здесь проходили выставки Николая и Святослава Рерихов, Ивана Нестерова, крупные ретроспективные показы видных уральских мастеров — Виталия Воловича, Миши Брусиловского, Германа Метелева, Анатолия Калашникова, Андрея Антонова. В 2021 году в зале начался ремонт, а сейчас он абсолютно готов к тому, чтобы принять экспозиции самых известных музеев страны.

Выставочное пространство составляет почти 600 квадратных метров. На этой площадке будут экспонировать искусство XX-XXI веков. Подробнее о творческих планах можно прочитать в нашем материале.

"Для нас открытие зала — очень волнительное событие, потому что это одно из последних наших инфраструктурных расширений, происходящих в последние восемь лет. В 2015 году у нас открылся Музей наивного искусства, затем фондохранилище, центр "Эрмитаж-Урал" и Центр истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского. И вот сегодня мы открываем зал, который восемь лет не принимал выставки, так как был нашим временным хранилищем, — отмечает Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея ИЗО. — Все, что осталось от прежнего зала — это его геометрия, а дальше — все совершенно новое: от инженерных решений до розеток. Планы на это выставочное пространство у нас расписаны на ближайшие полтора года. И для открытия мы специально выбрали очень мощный, яркий проект двух художников, которые являются одними из ведущих мастеров уральского искусства".