Отреставрированное панно Исидора Фрих-Хара "Праздник" представят в Екатеринбургском музее ИЗО

Панно "Праздник" было создано в конце 1930-х годов. Фото: пресс-служба ЕМИИ

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) представит уникальное произведение советского скульптора Исидора Фрих-Хара "Праздник". Оно было создано художником в конце 30-х годов ХХ века.

Майоликовое панно состоит из 50 отдельных керамических деталей, его размер — 320 на 218 сантиметров. В музей ИЗО Екатеринбурга оно поступило в 1946 году, с того момента произведение искусства не выставлялось, так как нуждалось в реставрации. Повреждения на панно появились после его активного экспонирования на крупных всесоюзных и республиканских выставках на рубеже 1930–1940-х годов, сообщили в пресс-службе ЕМИИ.

В учреждении рассказали, что долгие десятилетия хотели привести в порядок работу Исидора Фрих-Хара. Однако восстановление панно стало доступно только недавно при поддержке Центрального выставочного зала "Манеж".

Во время реставрационных работ были удалены стойкие загрязнения, расколотые фрагменты склеены, восстановлены сколы и утраченные элементы рельефа с помощью современных материалов. Сейчас ведется предварительная сборка произведения искусства. При этом в музее ИЗО отметили, что в собранном виде панно никто из сотрудников не видел.

"Праздник" станет ключевым экспонатом выставки, которая посвящена русской скульптуре XX века. Панно будет выставлено в Санкт-Петербурге летом 2023 года, после чего войдет в постоянную экспозицию отечественного искусства XX века ЕМИИ.

Исидор Григорьевич Фрих-Хар (1893–1978) — советский скульптор, заслуженный художник РСФСР.

Ранее в ЕМИИ открыли Большой выставочный зал, представив экспозицию живописи Михаила Назарова и Павла Ходаева.