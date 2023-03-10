Два художника. Время созидательного диалога

Серия "Фуги", автор Павел Ходаев. Фото: Полина Зиновьева

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) представил первый проект в своем новом пространстве – Большом выставочном зале. Это экспозиция «Земля, небо и их обитатели», где можно увидеть более 70 живописных работ знаковых художников Уфы и Челябинска. Выставка открывает серию проектов музея, посвященных важным именам и явлениям в искусстве российских регионов.

Финальный шаг масштабного расширения ЕМИИ

Большой выставочный зал имеет богатую историю. Он оказался в распоряжении Свердловской картинной галереи в 1984 году. Здание было спроектировано так, что пространство в одном строении (ул. Малышева, 36, где в советское время располагался ГипроНИИ) сообщалось с историческим зданием на Вайнера, 11, построенным в 1912 году по проекту архитектора Константина Бабыкина.

С 1985 года в пространстве начали выставлять работы различных художников. До закрытия – в 2015 году – здесь проходили экспозиции Николая и Святослава Рерихов, Ивана Нестерова, ретроспективные показы уральских мастеров -Виталия Воловича, Миши Брусиловского, Германа Метелева, Анатолия Калашникова, Андрея Антонова. В 2021 году в зале начался ремонт, а сейчас он абсолютно готов к тому, чтобы принять первых зрителей. Выставочное пространство составляет почти 600 квадратных метров. На этой площадке будут представлять искусство XX-XXI веков.

– Для нас открытие этого зала – очень волнительное событие, потому что это одно из последних наших инфраструктурных расширений, происходящих в последние восемь лет. В 2015 году у нас открылся Музей наивного искусства, затем фондохранилище, центр «Эрмитаж-Урал» и Центр истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского. И вот сейчас мы открываем зал, который восемь лет не принимал выставки, так как был нашим временным хранилищем, – говорит Никита Корытин, директор Екатеринбургского музея ИЗО. – Все, что осталось от прежнего зала – это его геометрия, а дальше – все совершенно новое: от инженерных решений до штукатурки на стенах и розеток. Теперь это единственное столь масштабное пространство в городе, которое соответствует всем музейным требованиям и может принимать большие проекты крупных музеев страны.

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. Фото: Полина Зиновьева

Также Никита Корытин отметил, что планы на это пространство расписаны на ближайшие полтора года. И для открытия музей специально выбрал мощный, яркий проект двух художников, которые являются одними из ведущих мастеров уральского искусства.

Разные, как земля и небо. Но вместе

Работы, которые представлены в экспозиции «Земля, небо и их обитатели», находятся в собрании Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова, Екатеринбургского музея ИЗО, частного собрания Алексея Назарова (сына Михаила Назарова) и мастерской Павла Ходаева.

Михаил Назаров и Павел Ходаев – яркие, самобытные живописцы Башкирии и Южного Урала. На открытии выставки не раз отмечали, что их творчество очень разное – от выбора сюжетов до философии. Но судьбы в чем-то совпадали, а иногда и переплетались. Любопытно, что с 1932 по 1936 год семья Михаила Назарова жила в башкирском селе Мраково, и именно в этом месте уже после войны на свет появился Павел Ходаев. Впоследствии художники встретились в Уфе, где каждый из них внес свой вклад в художественную жизнь города. А в 1990–2000-е они дружили, и хоть жили в разных городах, нередко ездили друг к другу в гости и подолгу обсуждали свежие работы.

– Эта выставка собиралась очень не просто, все-таки нужно было представить двух разных художников в одном пространстве. Но мы постарались передать именно дух разговора двух мастеров, их неспешной беседы, соблюсти концепцию диалога, – поясняет куратор проекта Ирина Ризнычок.

Куратор выставки Ирина Ризнычок. Фото: Полина Зиновьева

Отсюда и интересная структура выставки. Масштабное пространство поделено на две части, в каждой из которых виден путь развития авторов. При этом зритель может оценить, как рифмуется их творчество, а в чем мастера расходятся. Михаила Назарова не стало в 2019 году, на открытие экспозиции приехал Павел Ходаев и сын Михаила Назарова – Алексей.

– Мы как-то привыкли, что даже в походы обычно ходят втроем или впятером, потому что вдвоем сложно – ситуация прыгающая, это бесконечное сравнение, напряженность. Но с концепцией выставки я согласился, потому что у нас с Михаилом Назаровым одна мировоззренческая основа – мы принадлежим к художникам, которые стремятся созидать, – говорит Павел Ходаев. – Михаила Алексеевича я считаю глыбой в истории уральского искусства. Для меня великая честь оказаться в одном с ним пространстве. Это очень внимательный художник: его работы пронизаны автобиографической памятью, мне даже кажется, что ему удалось буквально всю свою жизнь воплотить в работах, документально. И чем больше проходит времени, тем ярче они начинают выступать своей содержательной тканью.

Павел Ходаев. Фото: Полина Зиновьева

Знаменитые назаровские базары

Михаил Назаров родился в селе Кананикольском Зилаирского района Башкирии. Среднюю школу оканчивал уже в Магнитогорске, но вот деревенские воспоминания всю жизнь питали его творчество. Кананикольское – сердце художника, этому месту посвящено много произведений. Причем, как и сказал Павел Ходаев, автобиографичность – пожалуй, здесь главное слово. На полотнах вполне конкретные люди, которых он знал лично: родственники, соседи, односельчане.

Фото: Полина Зиновьева

Сильное впечатление производит работа «Кананикольский завод». Композиция решена в традиционном иконописном приеме – все сцены расположены в клеймах, а вместо святых – крестьяне. Удивляют цвета, издалека напоминает яркий, праздничный орнамент.

Фото: Наталья Шадрина

Фото: Полина Зиновьева

Но тут же, на соседних картинах, и тяжелые воспоминания – деревенская сцена прощания с теми, кого забирают на фронт. Отец Назарова погиб на войне, а сам Михаил, будучи подростком, с 1941 по 1945 годы работал в шахте, наравне со взрослыми.

Тема послевоенного периода тоже широко раскрыта в его произведениях. Один из центральных сюжетов – праздники, застолья и его величество – послевоенный базар. Про эти работы говорят – «знаменитые назаровские базары». С широкими прилавками, торгом, картежниками, колоритными персонажами. Стилистика полотен отсылает зрителей к русскому историческому авангарду. Михаил Назаров всегда называл несколько знаковых для себя фигур – Кандинский, Малевич и Филонов (здесь еще одна перекличка с Павлом Ходаевым, для которого эти три автора очень важны).

На выставке, рядом с работами Назарова, размещены архивные фотографии и выдержки из книги-воспоминания «Мои корни», где он пишет как раз о детстве. Той русско-башкирской деревне, которую помнит. Причем национальность его совершенно не интересовала, а вот уклад жизни – безусловно.

– Михаил Алексеевич родился и вырос в деревне. Потом он жил в городе, но часто повторял, что настоящие писатели – деревенские. А я добавлю, что и художники тоже. Они понимают соль земли, – говорит Алексей Назаров, сын художника. – Отец всегда рисовал простых мужиков, базары. Для меня это дорогого стоит, потому что та деревня, в которой он вырос, уже совершенно трансформировалась или исчезла.

Фото: Полина Зиновьева

Сюиты и фуги

И если в работах Михаила Назарова мы видим конкретные автобиографические воспоминания, то для Павла Ходаева важны сами ощущения от пережитого. Какие-то очень субъективные вещи, детали – блики на воде, коромысло, заплетенные матерью косы. Из этих мимолетных образов, символов складывается лоскутное полотно его композиций. Одна из главных тем творчества Ходаева – цветы на обочине, настоящая поэзия на холсте. В какой-то момент художник и вовсе уходит в музыкальные формы – в его творчестве появляются сюиты, где разные отрывки неожиданно соединяются в одну пьесу, и фуги, с многократно повторяющимся мотивом.

Фото: Полина Зиновьева

– На первый взгляд фуги Павла Ходаева – абстрактные или полуабстрактные композиции, но если присмотреться, в основе мы увидим реальные объекты, которые тоже превращаются в знаки и символы – поленница, колодец, не то компас, не то диск солнца или луны. Художника интересует структура, которая соберет эту пеструю живописность в определенную жесткую сетку, – рассказывает Ирина Ризнычок.

Фуги находятся в центре экспозиции, и именно здесь встречаются два художника. Дело в том, что Михаил Назаров, когда ему было уже за восемьдесят, ответил Павлу Ходаеву, представив свои фуги.

– Этот жест говорит о том, что творческий поиск Михаил Назаров продолжал на протяжении всей своей жизни. Он решился на смелый эксперимент, чтобы поддержать диалог со своим другом, – считает куратор выставки.

На заднем плане - работа Михаила Назарова. Фото: Полина Зиновьева

Теперь на эту созидательную беседу приглашают и зрителей. Выставка будет открыта до 28 мая. Ее можно посетить по «Пушкинской карте».

Работы Павла Ходаева. Фото: Полина Зиновьева

Работы Павла Ходаева. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Работа Михаила Назарова Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева