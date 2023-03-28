Я – Екатеринбург, ты – Екатеринбург

Одно из центральных мест экспозиции занимают полотна Виталия Воловича. Фото: Павел Ворожцов

В столице Урала стартовала череда мероприятий, посвященных грядущему трехсотлетнему юбилею. Одним из первых город поздравляет коллектив галереи «Синара Арт», презентовав новую постоянную экспозицию под названием «Я – МЫ Екатеринбург».

Город контрастов

На выставке представлено много знаковых для Екатеринбурга художников – от старика Б. У. Кашкина до Миши Брусиловского. Кураторы проекта – Юлия Борзенкова и Арина Воробьёва – постарались отобрать самые яркие образы, на которые мастеров вдохновил город.

«ЕКАТЕРИНБУРГ – объединяющий образ, место, связывающее произведения, их авторов и зрителей между собой. МЫ – люди и их истории, художники и их взаимовлияния в профессиональном кругу. Я – каждый автор в отдельности и каждый посетитель, оказавшийся в пространстве выставки. «Я» находит свою точку опоры в сложившейся экспозиции: от уральских мэтров в живописи, скульптуре и графике до молодого современного искусства, творческих экспериментов», – поясняют концепцию выставки кураторы.

Фото: Павел Ворожцов

– Мне очень приятно, что экспозиция сделана «по поводу». По поводу трехсотлетия нашего любимого города, – отметил на открытии первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. – Этот проект лишний раз показывает, насколько разнообразна столица Урала, насколько талантливы люди, которые в ней живут. По всей стране признано, что Екатеринбург очень сильно выделяется в лучшую сторону среди больших городов – и с точки зрения социально-экономического развития, и с точки зрения культуры.

На выставке зритель увидит как традиционные работы в стиле городского пейзажа, так и супрематические полотна, и даже инсталляцию. Забористый коктейль из скульптур, полотен и стрит-артных произведений расположен по кругу, как небезызвестная Красная линия в центре уральской столицы.

Такое размещение экспонатов неслучайно: кураторы не предлагают обычных маршрутов, характерных для подобных проектов, а лишь дают опорные точки в виде геотегов. Зритель волен сам определять, в каком порядке осматривать выставку. А чтобы не заблудиться, рядом с каждой группой полотен разместили «путевые заметки».

Фото: Павел Ворожцов

– Коллекция «Синары Арт» собирается с 2004 года и работать с ней — интересная кураторская задача, — рассказывает Арина Воробьёва. — Очень любопытно было смотреть, насколько наш город наполнен яркими творческими индивидуальностями. Одна из целей выставки – создать впечатление, будто вы ходите по карте города, где есть определенные локации. Также в рамках работы над проектом мы обратились не только к фондам, но и к молодым художниками Екатеринбурга. Например, Катя Червонных воссоздала на стене выставочного зала свою стрит-арт работу «Бумажные куколки».

Город пейзажей

Впрочем, какой бы маршрут посетитель галереи ни выбрал, у входа в зал его будет встречать собрание из тринадцати полотен народного художника России Виталия Воловича с видами на Екатеринбург в 1997–2001 годы. Целиком эта коллекция представлена широкой публике впервые.

– В этом году Екатеринбургу исполняется 300 лет, а Виталию Воловичу могло бы исполниться 95, тоже юбилей, – поделился внук художника, режиссер Евгений Волович. – Мы вместе с галереей «Синара Арт» в августе планируем открыть достаточно большую, уникальную экспозицию Виталия Воловича. Там будут работы, которые еще никто не видел. А на эту выставку я приглашу всех, кого могу, и сам приду с друзьями, с семьей.

И понятно, почему в качестве «открывающих» выбрана эта серия картин – в конце 90-х годов Екатеринбург, еще частично советский, тяжелый, индустриальный, начинал обретать свой статус «Третьей столицы». В городе стали появляться новые автобусы-гармошки, появилась пятизвездочная гостиница, построены первые торговые центры. Именно в этот период, отраженный в творчестве Воловича, стал складываться образ Екатеринбурга, который мы знаем сейчас – город свободных людей, столица стрит-арта и все еще важный индустриальный центр.

Фото: Павел Ворожцов

Действительно, на экспозиции представлены самые разноплановые работы многих известных авторов: например, Ивана Слюсарева, Анатолия Калашникова, Германа Метелёва. Каждый из представленных художников имеет самое непосредственное отношение к городу – жил здесь, работал или учился.

Однозначно стоит обратить внимание на триптих Николая Федореева под названием «Мой город». Художник изобразил город через призму ключевых мест и личностей локальных творцов – настоящая выставка в выставке. Однако, угадать конкретные места и персоналии будет не так просто – корреспондент «Областной газеты» смог узнать памятник Малышеву, мост на Куйбышева у цирка, ну и, пожалуй, старика Б. У. Кашкина…

Не менее интересными для посетителя станут работы Владимира Селезнёва в цикле «Супрематизм из Еврошопа», часть которого находится в коллекции Stadtgalerie города Киль (Германия). Впрочем, для любителей более традиционного искусства тоже найдутся интересные произведения. Например, полотна Владимира Чалого и Любови Александровой выполнены в стиле реализма.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

До самого юбилея города организаторы обещают проводить в пространстве экспозиции разные тематические мероприятия. Так, например, уже в скором времени по субботам начнет работу коллажная мастерская.

Выставку «Я – МЫ Екатеринбург» можно посетить по «Пушкинской карте».