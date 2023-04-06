От «Бури» в музее до спасения шедевров

«У монстранции (У реликвария)», Карл Гербстхоффер, 1853 год. Фото: Алексей Кунилов.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» обновилась постоянная экспозиция западноевропейского искусства. В четырех из восьми залов этого направления появились экспонаты, которые зритель еще не видел. Речь идет о произведениях, ранее находившихся в фондах Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ), а также о приобретенных в последние два года работах из крупного частного собрания. Эта переэкспозиция стала первой в череде тотальных обновлений залов к грядущему юбилею Екатеринбурга.

«Это принципиальное высказывание о том, что хранит музей и для чего»

– Накануне, на нашей внутренней коллегии, мы обсуждали критерии эффективности музея, то есть по каким параметрам учреждению оценивать собственный успех. И пришли к выводу, что главный критерий – все-таки обновление постоянных экспозиций. Потому как этому всегда предшествует очень большая научная работа, труды выставочного отдела, администрации и, конечно, реставраторов, – отмечает директор ЕМИИ Никита Корытин. – Речь не просто о новых выставках, а о принципиальном высказывании музея о том, что он хранит и ради чего. С этой точки зрения, в год 300-летия Екатеринбурга, мы кардинально поменяем свои пространства. Помимо центра «Эрмитаж-Урал», тотальные переэкспозиции будут сделаны в зале камнерезного искусства, в корпусе музея на Воеводина, 5. Также мы надеемся, что у нас получится сформировать постоянную экспозицию русского авангарда. Принципиальное изменение произойдет и в Музее наивного искусства.

Что касается обновления постоянной экспозиции западноевропейского искусства в «Эрмитаж-Урале», то это действительно знаковое событие для музея, поскольку пополнение коллекции именно этого направления – большая редкость. Сотрудники ЕМИИ отмечают, что куда чаще в музеи поступает отечественное искусство, как правило, советского периода либо современная живопись. И логика тут простая – картин художников Западной Европы гораздо меньше в собраниях частных коллекционеров.

Но два года назад ушел из жизни известный уральский коллекционер и арт-дилер Александр Алексин. Екатеринбургскому музею ИЗО удалось договориться о том, чтобы приобрести у наследников произведения из его собрания. Всего в состав закупки вошел 51 предмет. В раздел изобразительного искусства поступило почти три десятка экспонатов: 17 живописных произведений и 13 скульптур. Это работы мастеров, чье творчество было связано с Веной, Парижем, Берлином, Дюссельдорфом, Мюнхеном и другими крупными художественными центрами Европы. Еще часть собрания Александра Алексина была подарена ЕМИИ. Большинство этих произведений уже сейчас можно увидеть в залах музея.

– Наследники пошли нам навстречу, и важно, что в этот момент у нас оказалась финансовая возможность сделать приобретение, – добавляет Никита Корытин. – Сейчас, спустя полтора года после реставрации, оформления, приведения предметов в экспозиционный вид, публика наконец сможет их увидеть.

Фото: Алексей Кунилов

Раскрыть все секреты

Самая ранняя работа из нового поступления – «Подношение даров» – относится к XVII столетию и принадлежит кисти неизвестного автора, предположительно – голландской или немецкой школы. Значительная часть приобретенных произведений относится к середине – второй половине XIX века. Это, к примеру, картина «У монстранции (У реликвария)» Карла Гербстхоффера и «Буря». Про последнюю работу еще в декабре 2022 года говорилось, что автор ее неизвестен. Но благодаря реставраторам этот секрет раскрыт.

Дело в том, что на картине изначально были дата (1853 год) и подпись, которая оказалась полустертой и совершенно нечитаемой.

– При приеме этой работы мы записали ее как «Буря» неизвестного автора, – рассказывает заведующая сектором западноевропейского искусства ЕМИИОльга Пермякова, установившая имя мастера. – Мы продолжили исследования и узнали, что ее автор – нидерландский художник XIX века Петрус ван дер Вейвер. До 1850 года он жил в Роттердаме, затем некоторое время работал в Германии. Ван дер Вейвер является продолжателем другого нидерландского художника XIX века – Баренда Корнелиса Куккука. Это видно в построении композиции и в целом в стилистике. Мы очень рады, что «Буря» вошла в постоянную экспозицию уже с новыми данными.

Фото: Алексей Кунилов

"Буря". Фото: Алексей Кунилов

Среди тех картин, что подарены музею наследниками Александра Алексина, есть те, которые нуждались буквально в спасении реставраторов. Одна из них – работа «Посещение бабушки» XVIII века, неизвестного автора.

– Работа написана на деревянной основе, а это очень нестабильный материал, который сильно реагирует на изменение температурного режима, – поясняет Ольга Горнунг, реставратор, заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства. – Для нас, реставраторов, конечно, это особая сложность, поскольку по центру уже произошло отставание красочного слоя. Мы в таких случаях говорим, что картина больна. И, кстати, если бы прошло еще больше времени, она бы могла просто погибнуть. Сейчас, после реставрации и консервации, нам все равно необходимо внимательно следить за этим участком.

Некоторые приобретенные картины были в неплохой сохранности, но требовали, как бы мы сказали, косметического вмешательства. Например, полотно «Норвежский фьорд» (1910) нидерландского художника Карла Бергфельда. Когда реставраторы подняли раму, увидели загрязнения. Теперь они удалены, а произведение вновь засияло, как это было многими годами раньше. Кстати, за счет этой и еще нескольких работ значительно расширились хронологические рамки коллекции западноевропейского искусства ЕМИИ: теперь верхняя граница – это первая треть XX века.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Сейчас восемь залов второго этажа «Эрмитаж-Урала» наполняют 250 предметов. Чтобы было возможно все это уместить, музейщикам даже пришлось перекрыть окна и добавить фальшстены. Зато теперь еще и крупные произведения (к примеру, любимая посетителями «Прачка» Паскуале Челомми) получили более выигрышные места на выставке, да и всю экспозицию наконец-то удалось разместить в хронологическом порядке, что крайне удобно для восприятия публики и для изучения материала студентами-искусствоведами.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Как юристы в суде Как мы уже отмечали, обновленная постоянная экспозиция центра «Эрмитаж-Урал» включает в себя и работы, которые на протяжении долгих лет находились в фондах Екатеринбургского музея ИЗО. Один из таких примеров – «Мужской портрет» кисти немецкого художника Отто Грасгофа. Это произведение ждало своего часа в хранилище более 70 лет. – Когда мы взяли работу в реставрацию, в процессе исследования обнаружили, что там есть авторская подпись. Это очень нечастое явление, но иногда нам все-таки везет, – рассказывает «Облгазете» Ольга Горнунг. – Бывает, мы находим подпись на подрамнике, но в данном случае она расположена прямо на крашенном слое. Однако для того чтобы атрибутировать картину, просто обнаружить подпись, естественно, недостаточно. Дальше специалисты изучают аналоги, сравнивают, выясняют, могла ли подпись быть сделана копировальщиком или это вовсе подделка. – Мы обращаем внимание на все нюансы, включая то, покрывает ли кракелюр (трещина красочного слоя или лака в произведении. – Прим. «Облгазеты») не только живопись, но и подпись тоже. Если необходимо, связываемся с зарубежными коллегами. Завершается процесс всегда атрибуционным советом. Как юристы в суде, мы предоставляем доказательства, а совет либо отклоняет версию, либо корректирует, либо принимает. В последнем случае новые данные по картине уже вносятся во всю учетную документацию, – говорит Ольга Горнунг. Ольга Горнунг рассказывает о том, как ей удалось установить авторство картины «Мужской портрет» Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Посетить экспозицию можно по Пушкинской карте.