Бург. И не только Екатеринин: в центре «Эрмитаж Урал» состоялось открытие выставки «Столичная панорама»

Образ Санкт-Петербурга складывается в экспозиции из множества подробностей: от скульптурных и живописных портретов Петра Великого до масштабных архитектурных панорам. Фото: Полина Зиновьева.

Санкт-Петербург и Екатеринбург – два города, заложенные волей Петра I и связанные трехсотлетней историей. Появление с разницей лишь в двадцать лет двух крупнейших административно-промышленных и культурных центров ознаменовало собой рождение империи. Об этих параллелях – новый двусоставный проект центра «Эрмитаж-Урал» и Государственного Эрмитажа.

Экспозиция «Столичная панорама» ретроспективно освещает развитие Северной Пальмиры в образах художников-современников. Всего из коллекции Государственного Эрмитажа привезли 172 экспоната, среди которых живописные полотна, графика, скульптура, барельефы, предметы одежды и оружия.

– Выставка стала своеобразным подарком к 300-летию Екатеринбурга. Идея экспозиции – показать общность петровского времени двух городов, ведь наш город тоже основан по приказу Петра. Первая часть проекта – «Столичная панорама» – открывается сейчас. Вторую запустим осенью, он будет посвящен Екатерине I и самому Петру, – пояснил на открытии директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Фото: Полина Зиновьева

Также он добавил, что для посетителей центра «Эрмитаж-Урал» новая выставка покажется необычной, поскольку раньше из «большого» Эрмитажа в Екатеринбург привозили, в основном, живопись и скульптуру.

Действительно, значительную часть экспозиции составляют гравюры и литографии, посвященные архитектуре Санкт-Петербурга. В начале выставки можно увидеть проект типового фасада Дома на набережной, один из первых эскизов Летнего дворца, а также план молодого города.

Настоящей жемчужиной городской гравюры является круговая панорама набережной, выполненная художником Алексеем Зубовым. Этот мастер по праву считается первым бытописателем Петербурга. Его работы, изображающие новую столицу, многочисленны и разнообразны – в дополнение к масштабной «Панораме», он, вместе с Алексеем Ростовцевым, написал одиннадцать «малых видов», на которых – самые важные здания города, дворцы и крепости.

– Мы недаром поставили в название выставки слова «Столичная панорама». За те 200 лет, что Санкт-Петербург являлся столицей страны, центром России, он стал своеобразным феноменом постоянной памяти. Эту память за двести лет мы и попытались показать – как она складывалась, как перетекала из одного века в другой, – отметил куратор экспозиции, научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Виктор Лоога.

Выставка уникальна еще и тем, что позволяет увидеть уже несуществующие знаковые здания северной столицы. Например, первую деревянную церковь города – Троице-Петровскую, которая дважды горела и восстанавливалась, пока не была окончательно снесена в 1933 году.

Или Екатерингофский дворец, разобранный на дрова в 1926-м, попал на масштабную гравюру Карла Гампельна, изобразившего традиционные первомайские гуляния в честь начала летнего сезона. Говорят, когда в 1825 году ее показали императрице Елизавете Алексеевне, она одобрила ее, хоть и сочла «не совсем пристойной». Гравюра состоит из 12 полос размером 9,5х84 сантиметра, склеенных в длинную ленту почти в 10 метров. Это часть так называемой динамической панорамы – очень популярное развлечение в XIX веке, предвосхитившее кинематограф. Бумажная лента с гравюрой двигалась между двух валиков-катушек, тем самым позволяя рассмотреть видовые изображения в движении.

Фото: Полина Зиновьева

Не обошли стороной создатели выставки и период заката Санкт-Петербурга – столицы – в завершающей части выставки расположились ксилографии Петра Шиллинговского 1923 года, демонстрирующие уже Ленинград без его привычного лоска. Это «будто свое­образный реквием по бывшей имперской столице: пустынный, израненный город с приметами сурового времени, руинами домов и грудами щебня», – пишет Виктор Лоога.

В первую неделю работы выставки сотрудники Государственного Эрмитажа читают для посетителей лекции, посвященные архитектуре Санкт-Петербурга: 13 апреля мероприятие было посвящено классицизму в период Екатерины Великой, 14 апреля прочитают лекцию о стиле ампир, а 15 апреля – о том, каким видели город художники объединения «Мир искусства».

Выставка «Столичная панорама» продлится до 30 июля. Ее можно посетить по Пушкинской карте.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева