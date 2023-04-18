Не стыдно показать

Фото: Полина Зиновьева

В центре «Эрмитаж Урал» представили восстановленную скульптуру «Стыдливость» швейцарского скульптора Кристофоро ВИКАРИ. Статуя вошла в постоянную экспозицию западноевропейского искусства XV – начала XX веков.

Специалисты реставрационной мастерской несколько месяцев занимались восстановлением внешнего облика скульптуры. Прежде всего с экспоната удалили поверхностные загрязнения, остатки старого лака и следы работы предыдущих мастеров, а затем бережно восстановили утраченные и поврежденные фрагменты – у девушки были сколы на пальцах и отсутствовали локтевые суставы. После возвращения целостности облику, художники замазали неровности мастикой и затонировали швы.

– Если посмотреть ролик, фиксирующий те разрушения, которые были на скульптуре до того, как ее коснулись руки реставратора, то можно сказать, что прошла целая сложная хирургическая операция по восстановлению образа во всей его исходной красоте, – отметил на презентации директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Алебастровая скульптура была создана в 1880-х годах, а после попала в собрание Свердловского краеведческого музея. Затем, в 1936 году, она была передана в Свердловскую картинную галерею вместе с четырьмя другими похожими статуями, которые стали одними из первых предметов западноевропейского искусства в фондах галереи. Эксперты предполагают, что пять скульптур попали на Урал еще до революции и украшали собой интерьер богатого дома. Например, образы Афродиты и Аполлона, имеющие инвентарные номера 1 и 2, одного размера и выполнены они, вероятнее всего, одним мастером. А вот экспонат с номером С-5, хранили в запасниках 87 лет, пока, наконец, не отреставрировали.

– Стилистически скульптура относится к эпохе модерна и действительно впечатляет своей нежностью, легкостью, изяществом, – поделилась заведующая сектором зарубежного искусства ЕМИИ Ольга Пермякова. – Свое название она получила благодаря надписи на постаменте на французском языке, которое переводится как «стыдливость». Но на самом деле у этого слова есть синонимы – «скромность», «застенчивость», которые тоже как нельзя лучше раскрывают прекрасный женский образ.

Так выглядела скульптура до реставрации. Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева