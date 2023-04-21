Громкие прожекты в «Главном проспекте»

В это сложно поверить, но работа «Искушение Христа» выполнена уральскими мастерами из камня - яшмы, в технике мозаики. Фото: Павел Ворожцов

В галерее «Главный проспект» состоялось открытие весеннего выставочного сезона. Зрителям предлагают посмотреть на редкие и старинные издания Библии, необычную мозаику из яшмы «Искушение Христа» и воссозданную мастерскую уральского скульптора Андрея АНТОНОВА.

Что хочет знать город об Андрее Антонове

Пожалуй, главный подарок галереи «Главный проспект» к трехсотлетию столицы Урала – открытие музея уральского скульптора Андрея Антонова. Художник известен жителям города по барельефам свердловского цирка, скульптурной композиции «Муза» у Дома кино, памятнику Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку, и, конечно же, скульптурной композиции «Горожане» в сквере на улице Мичурина.

Родные художника воссоздали в стенах «Главного проспекта» атмосферу мастерской. В трех светлых залах показан процесс рождения скульптуры, выходящей из-под резца мастера. Вокруг расставлена оригинальная мебель, которая хранит на себе отпечатки творческих изысканий, а на верстаках, столиках и полках стоят пластилиновые модели, бронзовые заготовки, гипсовые отливки и уже готовые произведения.

– Здесь каждый предмет свидетельство истории, – отмечает основатель и соучредитель Фонда Андрея Антонова, арт-директор галереи «Антонов» в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге Татьяна Колпакова. – Это история не только человека, но и города, страны. Мы очень много работали для того, чтобы к открытию весеннего сезона в «Главном проспекте» показать вам наши идеи. Особенность музея в том, что до окончательного варианта мы будем давать людям возможность заходить к нам, задавать вопросы и давать обратную связь. Нам было бы интересно, что публика хочет узнать о скульптуре и об Андрее Антонове в частности.

Фото: Павел Ворожцов

Также в мастерской будут проходить творческие встречи с художниками и известными людьми Екатеринбурга. Одним из первых подтвердил своё участие архитектор Борис Демидов. Любопытная деталь – он не только является соавтором нескольких произведений Андрея Антонова, но и ходил с ним в один детский сад.

Библейские мотивы

В другом зале галереи презентовали большое собрание Библий. Эта часть экспозиции приурочена к Пасхальной неделе. Более 150 работ художников со всего мира, выполненных в технике меццо-тинто, литографии и резцовой гравюре на меди покажут, как развивалась иллюстрация к Священному писанию.

В масштабной коллекции представлены произведения как художников эпохи Возрождения, вроде Рафаэля Санти, Рембрандта или Пуссена, так и авторов ХХ века – Шагала, Доре и Дали. Некоторые из гравюр выставляются в России впервые.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Покажут и сами священные книги. Здесь много интересного – например, Библия для бедных XV века, или уникальная Библия Пискатора, которую хотел одолжить даже Государственный Эрмитаж для временной экспозиции. Некоторые экспонаты можно полистать и оценить воочию мастерство иллюстратора — огромная книга с рисунками Дали поражает.

Однако жемчужиной выставки «Библия. Вечная книга» стало мозаичное панно, выполненное уральскими камнерезами.

– Мы представляем шедевр «Искушение Христа», воссозданный по работе Георга Корницелиуса. Оригинал был утерян из Королевской национальной галереи Берлина после 1945 года, – поделился художник Алексей Антонов. – Произведение выполнено на высочайшем уровне, повторить которое будет невозможно даже нам самим. На сегодняшний день еще никому не удавалось выполнить подобное монохромное изображение из камня.

По словам художника, панно из яшмы создавалось в течение трех лет, и выполнено в технике флорентийской мозаики – одной из самых сложных для исполнения техник обработки камня. Для ее изготовления мастера используют поделочные камни определенных оттенков, которым придают нужную форму и огранку. После обработки каменные элементы состыковываются друг с другом, образуя рисунок.

На первый взгляд «Искушение Христа» похоже на гравюру, потому что стыки между фрагментами мозаики не видны. Но стоит только выключить общий свет, как подсвеченная картина начинает излучать сияние, которое может дать только полированная яшма. Авторы предупреждают, что из-за этого эффекта сфотографировать панно получится не у каждого. Еще одной особенностью экспоната стал «взгляд Моны Лизы» – по утверждению Алексея Антонова, Иисус Христос с картины будет наблюдать за зрителем, где бы он ни стоял.

Стометровый «Шелковый путь»

В панорамном зале тоже не обошлось без интересной экспозиции. Тюменский художник Игорь Рязанцев (Rene Reza) представил 70 своих произведений, выполненных в запатентованной технике филумизма – краска нитью тянется из шприца и ложится на холст, образуя сложный узор, который на расстоянии сливается в цельную картину.

На выставке «Филумизм – это мы» можно увидеть городские пейзажи, абстракции, портреты, в том числе легендарный портрет Григория Распутина. Самым главным экспонатом, по утверждению художника, является арт-википедия «Шелковый путь» – масштабное полотно длиной более 100 метров (правда, нарезанное на холсты 2×2 метра для удобства) с картинами на тему восточных сказок и китайских мифов. Художник уверяет, что Екатеринбург – первый город, где произведение поместилось почти целиком. Впрочем, Игорь Рязанцев собирается установить рекорд и заполнить своими произведениями холст длиною в километр.

Еще одна небольшая экспозиция на втором этаже галереи называется просто – «Детская книга как искусство». Германский коллекционер Ирина Стежка собирает самые необычные произведения, чаще всего раритетные. Например, здесь можно увидеть книги-театры, книги-панорамы и многоярусные книги-картины XIX-XX веков. Некоторые из иллюстраций воссозданы в увеличенном виде, можно подойти и потрогать их, чтобы изображение начало двигаться.