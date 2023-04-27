Терапия искусством

Благодаря проекту «Ареал культуры» больничный коридор превратился в интерактивную галерею. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге, в Центре детской онкологии и гематологии при Областной детской клинической больнице (ул. Серафимы Дерябиной, 32), состоялось открытие картинной галереи в рамках проекта «Ареал культуры». В экспозиции представлены репродукции мировых шедевров живописи. В состав экспозиции вошли картины из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Лувра и других музеев.

На втором этаже Центра разместили 25 репродукций художников XX века. Создатели галереи попытались показать многогранность русского искусства прошлого века – начиная от творческого объединения «Мир искусства» и авангардистов и через соцреализм к андеграунду. Здесь можно увидеть работы Константина Коровина, Казимира Малевича, Василия Кандинского и многих других.

– Наш проект становится мощным образовательным инструментом. Ребенок находится здесь на длительном лечении поэтому традиционными способами рассказывать ему о литературе, истории, математике сложно, – поясняет директор художественной галереи «МастАрт» Татьяна Хазова. – Но когда он подходит к любому произведению, то оно открывает портал в историю и литературу, объясняя простым языком, что хорошо, а что плохо.

По замыслу авторов проекта, каждый день проходя мимо произведений, ребенок неосознанно запоминает сюжеты и обсуждает их с родителями и другими детьми. К тому же, отмечают врачи, положительный эмоциональный фон во время лечения тоже помогает пациенту быстрее восстановиться.

– Для нас, как для врачей, крайне важно сделать всё возможное, чтобы каждый ребенок получил качественную и своевременную медицинскую помощь. Но мы тоже являемся родителями и понимаем, что детей необходимо учить видеть прекрасное вокруг себя: в природе, в жизни и деятельности человека, в отношениях между людьми. Это актуально всегда, даже если маленький человек вынужден проводить свои дни в условиях стационарного лечения, – рассказала заместитель главного врача по онкологии и гематологии ОДКБ Лариса Фечина.

Проект разделен на 12 тематических блоков по 25 картин. В течение года – примерно раз в месяц – состав произведений будет меняться. Аннотации искусствоведов и педагогов расскажут маленьким зрителям больше о мировом искусстве, начиная с Древнего Египта и до наших дней. В рамках проекта предполагается также проведение лекций по истории искусства, квестов и художественных практических занятий.

Фото: Иннокентий Лаврёнов

Фото: Иннокентий Лаврёнов