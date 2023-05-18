В "Главном проспекте" к 300-летию столицы Урала открылась выставка Алексея и Анны Ефремовых

В Международный день музеев в галерее "Главный проспект" презентовали проект "Весна без границ. Екатеринбург — Будапешт". На выставке представлены работы известных свердловских художников — живопись Алексея Ефремова и графика Анны Ефремовой. Открытие экспозиции посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Я являюсь почитателем творчества Алексея Валентиновича Ефремова, а теперь уже и его династии. Я всегда с удовольствием презентую картины этого мастера всем тем, кто приезжает в нашу область. Уверен, ничего не может быть лучше в продвижении нашего региона — красоты природы, туристического и культурного потенциала, — чем работы художника", — отметил на торжественном открытии губернатор Евгений Куйвашев.

Авторы поясняют, что в марте нынешнего года они отправились в творческую командировку в Будапешт, откуда привезли живописные этюды и натурные рисунки. К работам, созданным в путешествии, художники добавили пейзажи Екатеринбурга, и получился любопытный международный проект.

"В этом цикле мы представили наш весенний город (20 живописных полотен о Екатеринбурге), принимающий европейского гостя, признанного столичного красавца (21 живописное и 11 графических произведений о Будапеште). Мы намеренно отказались от так называемых "открыточных видов", работали по внутренней подсказке в уютных и удобных местах", — рассказывают Алексей и Анна Ефремовы.