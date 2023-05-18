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18 мая 2023, 22:44

В "Главном проспекте" к 300-летию столицы Урала открылась выставка Алексея и Анны Ефремовых

"Весна без границ. Екатеринбург — Будапешт"

Евгений Куйвашев на открытии выставки "Весна без границ. Екатеринбург — Будапешт" в "Главном проспекте". Фото: телеграм-канал "Не для протокола"

В Международный день музеев в галерее "Главный проспект" презентовали проект "Весна без границ. Екатеринбург — Будапешт". На выставке представлены работы известных свердловских художников — живопись Алексея Ефремова и графика Анны Ефремовой. Открытие экспозиции посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Я являюсь почитателем творчества Алексея Валентиновича Ефремова, а теперь уже и его династии. Я всегда с удовольствием презентую картины этого мастера всем тем, кто приезжает в нашу область. Уверен, ничего не может быть лучше в продвижении нашего региона — красоты природы, туристического и культурного потенциала, — чем работы художника", — отметил на торжественном открытии губернатор Евгений Куйвашев. 

Авторы поясняют, что в марте нынешнего года они отправились в творческую командировку в Будапешт, откуда привезли живописные этюды и натурные рисунки. К работам, созданным в путешествии, художники добавили пейзажи Екатеринбурга, и получился любопытный международный проект.

"В этом цикле мы представили наш весенний город (20 живописных полотен о Екатеринбурге), принимающий европейского гостя, признанного столичного красавца (21 живописное и 11 графических произведений о Будапеште). Мы намеренно отказались от так называемых "открыточных видов", работали по внутренней подсказке в уютных и удобных местах", — рассказывают Алексей и Анна Ефремовы.

В экспозиции можно увидеть архитектурные, парковые, скульптурные объекты Будапешта и пригорода. Особое впечатление на авторов произвел городок Сентендре с множеством церквей и храмов. Это место художникам посоветовал посетить митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (Алфеев). Кроме того, на холстах и бумаге отражена весенняя природа страны.

"За время нашего пребывания в Венгрии, когда мы работали на улицах города, общаясь с людьми, то встречали лишь радушие и добрый интерес зрителя, и в свою очередь с гордостью констатировали, что русское реалистическое искусство не имеет границ. В итоге этого маленького путешествия, на наш взгляд, стал возможен диалог двух прекрасных городов. Будапешт — столица Венгрии, который мы полюбили глазами, и Екатеринбург — столица Урала — любовь нашего сердца", — отметили Алексей и Анна Ефремовы.

Областная газета Свердловской области

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