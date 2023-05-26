Дважды по 300: в Екатеринбургском музее ИЗО открылась выставка «Спасенные боги» к юбилею столицы Урала и Перми

Выставка "Спасенные боги". Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге презентовали масштабный выставочный проект «Спасенные боги». Впервые в столице Урала представили такое уникальное художественное явление как пермская деревянная скульптура. Проект приурочен к празднованию 300-летних юбилеев основания Перми и Екатеринбурга и проводится в рамках обмена выставками между Пермской государственной художественной галереей и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств.

На сегодняшний день именно в Перми находится крупнейшее собрание деревянной православной храмовой скульптуры в России. Для экспозиции, открытой в Екатеринбургском музее ИЗО, привезли более 80 предметов деревянной резной пластики конца XVII – начала XX века из церквей Пермского Прикамья.

– Сегодня открываем знаковый проект для нашего региона. Как вы знаете, Пермь и Екатеринбург одновременно отмечают 300-летие. И около года назад мы договорились об обмене имиджевыми коллекциями, – отметил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. – К нам приехала деревянная скульптура из Перми, а мы в сентябре отправим туда художественное литье из чугуна. Конечно, мы не могли воспроизвести экспозицию Пермской галереи в таком же масштабе – эмоциональном и эстетическом, в том же объеме и величии, но мы постарались акцентировать внимание на работе музейщиков – труде хранителей и реставраторов. Для нас это очень важная история, поэтому проект и назван «Спасенные боги».

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Формирование уникального собрания деревянной скульптуры в Пермской государственной художественной галерее неразрывно связано с именем Николая Серебренникова. Он начал работу в 1923 году с участия в экспедиции по сбору древнерусских памятников из закрывающихся церквей Пермской области. За 1923–1926 годы исследователь организовал шесть экспедиций по территории области, обогативших собрание галереи иконами, золотным шитьем и, конечно, деревянной скульптурой. За три года Серебренниковым была сформирована основа пермского собрания православной деревянной скульптуры – 396 предметов. И, безусловно, сегодня это одна из визитных карточек Пермского края.

Ксения Зубакина, хранитель коллекции деревянной скульптуры Пермской государственной художественной галереи. Фото: Павел Ворожцов

– Это религиозное христианское искусство – резные образы Христа, Бога-отца, святых, ангелов, которые на протяжении нескольких столетий бытовали в храмах и часовнях Пермского края. Храмовая скульптура также бытовала на русском Севере, на западных территориях, в центральных областях, но среди всех музейных собраний в стране у нас действительно самая большая коллекция. Она насчитывает около 500 экспонатов, – рассказывает Ксения Зубакина, хранитель коллекции деревянной скульптуры Пермской государственной художественной галереи. – И еще в ходе экспедиций эта коллекция уже показывалась публике. То есть уже почти сто лет (с 1924 года) собрание находится в постоянной экспозиции. В Екатеринбург мы привезли 83 экспоната, и за последнее десятилетие это самая крупная выездная выставка Пермской деревянной скульптуры. Нам было важно, чтобы у зрителя, который придет на экспозицию, сложилось понимание, что же это за культурно-исторический феномен. Мы постарались собрать все самые распространенные сюжеты и образы, которые характерны для деревянной храмовой скульптуры.

Среди экспонатов выставки – пять вариантов композиции «Христос в темнице», которая является самым популярным среди страстных сюжетов в пермской скульптуре и одним из немногих в деревянной резьбе типов круглой скульптуры. Цикл страстных сюжетов дополняет комплекс ангельских страстных чинов, прославляющих крестную жертву Спасителя. Олицетворением церкви земной стали четыре фигуры святителя Николая Чудотворца, изображения евангелистов со створ Царских врат и шесть фигур из апостольского чина.

Выставка будет работать до 30 июля.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов