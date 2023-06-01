Кому Свердловская кинокомиссия сделает скидку?

Главное условие для получения рибейта – фильм должен полностью или частично сниматься на территории региона. На фото – первый съемочный день фильма «Сломя голову», на набережной Исети. Фото: Полина Зиновьева.

В столице Урала состоялось заседание Свердловской кинокомиссии, где были рассмотрены фильмы, создатели которых заявились на получение рибейтов в нашем регионе. Среди картин, допущенных до второго этапа, есть короткометражные и полный метр, игровые и документальные. Три проекта – кинокомпании «29 февраля» (Екатеринбург), четыре – Свердловской киностудии.

Губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о создании в Свердловской области кинокомиссии в конце 2021 года. В экспертный совет вошли представители министерства культуры региона, члены Союза кинематографистов РФ, сотрудники вузов и культурных учреждений.

Суть кинокомиссии, во-первых, в том, чтобы оказывать помощь по подготовке и проведению съемок в городах области – от перекрытия улиц, переговоров с местными властями, подбора локаций до размещения группы. Во-вторых, именно кинокомиссия принимает решение по выплате так называемого рибейта (с английского – «скидка»), то есть о возврате части денег, потраченных на производство фильма тем компаниям, которые захотят снимать свои фильмы в Свердловской области. Общая сумма из бюджета Свердловской области – 22,5 млн рублей. Их и распределят между победителями конкурсного отбора.

В этом году в адрес Свердловской кинокомиссии поступили девять заявок, в результате голосования экспертов осталось семь.

Кинокомпания «29 февраля»

Первый проект кинокомпании – фильм «Лиссабон» (режиссер Светлана Филиппова) – камерная семейная история, в героях которой каждый узнает себя или своих знакомых. Что называется, наши соседи.

Вторая работа – картина Алексея Федорченко «Енотовый город», которую известный режиссер снял в своем любимом жанре мокьюментари – все выглядит как документальное расследование, но при этом истории придуманные. Часть съемок прошла в Колумбии и в Германии, часть – в Екатеринбурге. Сценарий Алексея Федорченко, Дениса Осокина и Олега Лоевского – трагикомическая фантасмагория, авторы прикоснулись к самой страшной тайне Третьего рейха… Без спойлеров: съемочный период завершен, надеемся «Енотовый город» вскоре увидеть на экране.

И третья заявка «29 февраля» – документальный фильм «Розовый город» (автор сценария, оператор и режиссер Владимир Попов) – о жизни семьи, большого поселка, Родины… глазами ребенка.

Свердловская киностудия

О смешном и умном короткометражном фильме «Бернаки» (автор сценария и режиссер Андрей Лукьянов) мы уже писали – премьера состоялась в начале апреля этого года в Доме кино. Это история о том, как молодых парней уволили с мясокомбината, и один из них принимает неожиданное решение – соглашается стать лицом бренда этого производства. Важно, что над созданием картины работали выпускники Школы кино Свердловской киностудии. Съемки проходили в столице Урала.

«Код города» (режиссеры Евгений Григорьев и Ксения Охапкина) – документальный фильм к 300-летию столицы Урала. По сути, это несколько документальных новелл, действие которых происходит в разных точках Екатеринбурга. Для съемок Свердловская киностудия проводила набор сталкеров в лабораторию, участники попробовали себя в роли сценаристов, режиссеров и монтажеров. А лучшие новеллы вошли в полнометражный фильм. Премьера должна состояться перед празднованием юбилея Екатеринбурга.

Режиссер Евгений Григорьев (он же креативный продюсер Свердловской киностудии) также представлен в этом списке со своей картиной под названием «Сломя голову». Напомним, это был первый полнометражный фильм Свердловской киностудии после перезапуска. Съемки психологической драмы, сюжетной пружиной которой становится ограбление банка, полностью проходили в Екатеринбурге. Премьера должна состояться в конце 2023 года.

– Конечно, надо было на себе все проверить: и рибейты, и работу кинокомиссии. Разведка боем. Тогда коллегам уже смогу спокойно говорить: «Ребята, у нас все работает, я через это лично прошел», – рассказывал в интервью «ОГ» Евгений Григорьев. В списке и вторая полнометражная картина Свердловской киностудии – «Длительные свидания» (режиссер Егор Лялин) – история обретения веры, в центре сюжета – старенький священник, который давно уже не служит, но получает особо важное задание от епархии. Главного героя фильма играет Олег Гаркуша, участник музыкальной группы «АукцЫон». В нашей области съемки проходили в Екатеринбурге, Качканаре, Камышлове и Невьянске.

С 16 по 31 октября пройдет прием заявлений от претендентов для участия во втором этапе конкурсного отбора. По итогам второго этапа Свердловская кинокомиссия определит победителей.