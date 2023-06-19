Юная художница из Заречного стала призером международного конкурса

Яна Ланских изобразила дакарскую мечеть. Фото предоставлено организаторами конкурса

Подведены итоги Международного конкурса детского рисунка "Россия — Африка". Яна Ланских из города Заречного заняла 3 место в номинации "Сенегал" среди участников 7–17 лет. Ее работа называется "Мечеть. Город Дакар. Сенегал".

Как сообщили организаторы, на конкурс поступило более 1 000 рисунков из ЮАР, Сенегала, Египта, Туниса, Замбии, а также российских городов и сел. Цель его — содействовать развитию межкультурных и межнациональных детских и юношеских коммуникаций через творчество, а также воспитать у подрастающего поколения понимание культурных традиций других народов и уважение к ним, готовность поддерживать отношения дружбы и сотрудничества с представителями разных стран.

Отметим, что работы победителей и призеров будут представлены в рамках культурной программы Второго саммита и экономического форума. Он пройдет в Санкт-Петербурге 26–29 июля 2023 года на площадке Исторического парка "Россия — моя история".

Организаторами Международного конкурса детского рисунка "Россия — Африка" выступили музей-заповедник "Остров-град Свияжск" при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, министерства культуры Республики Татарстан, Общественного совета при Россотрудничестве.

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