В Екатеринбурге на месяц закроют подземный переход на Плотинке

Имя художника и его эскиз организаторы пока держат в секрете. Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

В рамках Международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия" в Екатеринбурге заново распишут подземный пешеходный переход, который в народе называют "Стена Виктора Цоя". Пространство будет перекрыто с 14 июля до середины августа. Арт-объект откроют ко Дню города, 19 августа.

Имя художника и его эскиз организаторы пока держат в секрете. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля "Стенограффия".

"Сейчас в центре Екатеринбурга уже существует народный арт-объект, посвященный творчеству Виктора Цоя. Но, к сожалению, его текущее состояние удручает. Рисунки осыпались, а сами стены нуждаются в ремонте. Мы восстановим поверхность перехода, и художник создаст там арт-объект, посвященный группам уральского рок-клуба. При этом мы сохраним упоминание о Викторе Цое как о неоспоримой легенде русского рока. Какие образы увидят горожане и кто будет их создавать — расскажем в день старта фестиваля", — отметила руководитель фестиваля "Стенограффия" Анна Клец.

По окончании художественных работ команда "Стенограффии" проведет торжественное открытие арт-объекта. Подземный переход станет подарком для жителей Екатеринбурга к 300-летию города.

"Стенограффия" — один из крупнейших фестивалей уличного искусства в России, который традиционно проходит в Екатеринбурге с 2010 года. За все время создано более 600 арт-объектов в 13 населенных пунктах России, в фестивале приняли участие более 360 художников из 17 стран. Главная задача — объединение людей с помощью искусства во имя созидания. В этом году фестиваль стартует 14 июля.

Ранее "Областная газета" писала, что команда фестиваля "Стенограффия" ищет поверхности для арт-объектов в Екатеринбурге.