Новый сезон в «Главном проспекте» пройдет по юбилейному курсу

Фото предоставлено галереей "Главный проспект"

В Екатеринбурге, в Международном центре искусств «Главный проспект» представили новые экспозиции. Это выставки «Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023», «Лето» от художественного объединения «Безнадежные живописцы» и совместный проект с Музеем писателей Урала и семьей Валерия Карпова (Ирбитский государственный музей изобразительных искусств). Также на открытии сезона свою масштабную работу, посвященную юбилею Екатеринбурга, презентовал художник Александр Ремезов.

Основным событием нового сезона в «Главном проспекте» стала выставка участников Международного конкурса «Экслибрис – Россия – Екатеринбург – 2023». На конкурс принимались работы, посвященные 300-летию Екатеринбурга и произведения на свободную тему. В этом году в событии приняли участие 164 художника из 14 стран и 23 российских регионов, их оценивало жюри во главе с исполнительным секретарем Международной федерации обществ экслибристов Уильямом Батлеро. Всего на экспозиции можно увидеть более 300 работ.

– «Главный проспект» стал местом притяжения для всех, кто любит искусство, для профессионалов, для экспертов в сфере культуры, – подчеркнула, обращаясь к участникам церемонии открытия нового сезона, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. – Мероприятия, которые проходят здесь, работают на позиционирование Екатеринбурга, нашего региона как одного из промышленных, научных, культурных, образовательных, транспортно-логистических, туристических центров России. У гостей, которые приедут в наш регион на ИННОПРОМ-2023 и на празднование 300-летия Екатеринбурга, будет уникальная возможность насладиться выставками, открывшимися сейчас.

Призовые места конкурса заняли художники из России, Китая и Бельгии. Специальный приз от «Главного проспекта» был присужден Валерио Менетти из Италии. Именно его работу выбрали для афиши выставки. Награда художнику будет передана через почетного консула Италии в Екатеринбурге Роберто Дагостино.

Фото: предоставлено галереей "Главный проспект"

*Экслибрис – (от латинского ex libris – «из книг») – уникальный знак, указывающий на принадлежность книги определенному лицу. Экслибрис, обычно, состоит из двух основных элементов: имени хозяина книги и изображения, в лаконичной художественной форме иллюстрирующего личность владельца.

Еще одна новая выставка носит название «Лето», это работы художественного объединения «Безнадежные живописцы», ставшего в Петербурге практически легендарным. Сейчас оно включает в себя порядка 30 художников. Авторы объединены любовью к Ленинградской живописной традиции послевоенных неофициальных художественных направлений, основанной на внимании к цветовым соотношениям и искренности. Всего на этой экспозиции представлено более 200 живописных и графических произведений.

Художник Анатолий Заславский. Фото: предоставлено галереей "Главный проспект"

На выставке «Шедевры мировой живописи» зрители познакомятся с факсимильными копиями знаменитых полотен. Коллекция собиралась Валерием Карповым всю жизнь. Исходные материалы были представлены известнейшими мировыми музеями Нью-Йорка, Милана, Парижа и Санкт-Петербурга. В экспозиции – факсимиле работ Рафаэля, Микеланджело, Боттичелли, да Винчи, Босха, Брейгеля и других великих мастеров.

Факсимиле (с латинского fas simile – сделать подобное) – репродукция, в которой с максимальной точностью воспроизводится оригинал, с передачей фактурных качеств либо красочного слоя, либо тонально-рельефной разработки графических произведений.

Также на открытии нового сезона «Главного проспекта» состоялась презентация масштабного произведения Александра Ремезова «Екатеринбург. 1723». Полотно создавалось к юбилею столицы Урала, на картине изображено строительство Екатеринбургского металлургического завода. В центре – Вильгельм де Геннин, рядом с ним плотинных дел мастер – Леонтий Степанович Злобин. На втором плане Василий Никитич Татищев, приложивший немало своих сил к начальной организации стройки и поиску места для будущего завода. Вокруг них рабочие и военные люди.

Фото: предоставлено галереей "Главный проспект"

– На нашем профессиональном жаргоне это картина «датская», потому как написана к дате. Посвящена она нашему городу, на ней изображен сам момент его создания – 1723 год, когда строится плотина, строится завод, – рассказывает Александр Ремезов. – На дальнем плане изображен лесной край и тело заводской плотины. Видны акведуки для подачи воды на водобойные колеса, которые, в свою очередь, приведут в движение необходимые механизмы строящейся доменной печи.

Фото: скриншот фильма "Екатеринбург 1723", телеканал "Спас"

Фото: скриншот фильма "Екатеринбург 1723", телеканал "Спас"