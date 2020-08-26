В городах, где уже открыли кинотеатры, билеты продают с учётом дистанции между зрителями не менее одного метра. Члены семьи могут сидеть рядом. Фото: Владимир Мартьянов

Завтра мы будем отмечать День российского кино. Однако в нашей области праздничным настроение представителей индустрии да и зрителей не назовёшь – к сожалению, решение об открытии залов пока не принято. На прошлой неделе первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов говорил о том, что открытие может состояться 25 августа, но эпидемическая обстановка в регионе сделать это всё-таки не позволила.

Вчера, 25 августа, после заседания оперативного штаба по коронавирусу заместитель губернатора Павел Креков отметил, что предпосылки для открытия зрелищных учреждений формируются, и возможно, уже на следующем заседании оперштаба решение по открытию кинотеатров будет положительным. А пока мы пообщались с представителями отрасли и узнали, как они готовятся к открытию, какова кадровая ситуация и насколько изменится репертуарная политика.

Сотрудники снова требуются

Если брать всю культурную сферу, то, пожалуй, кино – одна из самых пострадавших отраслей в эпоху коронавируса. Театры и филармонии хотя бы смогли реализовывать некоторые проекты на открытом воздухе, прокатчики же вынуждены ждать дальше. На старте пандемии много говорили о том, что в бизнесе выживет сильнейший – тот, у кого есть мощная финансовая подушка безопасности. Но на исходе пятого месяца даже из самой «мягкой» подушки вылетают последние перья. Коммунальные расходы, аренда, прокатная плата, налоги, зарплата…

Понять, сколько людей за почти полгода лишилось работы, отчасти можно хотя бы по появляющимся сейчас объявлениям о наборе сотрудников. Компании были вынуждены отправлять людей на вольные хлеба, в лучшем случае до разрешения об открытии. Так, в Нижнем Тагиле на фасаде здания, где находится кинотеатр «Родина», висит большое объявление «Требуются…». Мы обратились в отдел персонала сети «Премьер зал», где нам подтвердили, что в «Родине» идёт набор сотрудников, впрочем, как и в шести кинотеатрах сети в Екатеринбурге. И как только появится разрешение открыться, набор будет увеличен. Кроме того, на сайте кинотеатра размещена просьба подписать петицию за отмену запрета на работу кинотеатров и письмо представителей отрасли на эту же тему, адресованное губернатору.

Ситуация примерно одинакова среди всех крупных кинотеатров, представленных в регионе – залов сети «КАРО», «Киноплекс», «Гринвич-синема» и «Пассаж-синема». Все готовы открыться и все уже вооружились (в соответствии с требованиями Роспотребнадзора) облучателями, масками, санитайзерами, разметкой.

Простой аукнется в следующем году

Но это, повторюсь, крупные сети. Признаться честно, звонить в кинозалы на 100–200 человек в небольших городах и вовсе стало страшновато, были опасения, что они эту паузу не пережили. Как не пережил бы её, вероятно, даже знаменитый екатеринбургский «Салют», но с ним (уж не думала, что когда-то это скажем) благо попрощались заранее, без проверки на жизнеспособность.

Однако маленькие залы, которые и так с трудом возрождали по программе Фонда кино, борются благодаря годовому бюджету, в который они были включены.

– Мы откроемся точно, сами очень этого ждём, – делится Надежда Шеина, методист проката кинотеатра «Северный маяк» в Ивделе (5 млн рублей на модернизацию зала на 222 места от Фонда кино они получили в 2016 году. – Прим. «ОГ»). На кинопоказе у нас задействованы до 10 сотрудников. Конечно, мы тоже потерпели убытки и немного потеряли в зарплате, но, я думаю, что простой больше скажется в следующем году, когда будет закладываться новый бюджет. А люди спрашивают, когда мы откроемся, они хотят в кино. Надеюсь, все наши зрители вернутся. Менять ценовую политику пока не будем, останемся в той категории, которая есть, дальше будет видно.

Кинозал в Ивделе, как и ещё 26 кинотеатров (2 государственных и 25 муниципальных), находятся в ведении Свердловского областного фильмофонда. Там нам рассказали, что большинство из этих учреждений к открытию готовы.

– В отличие от большинства учреждений культуры, у кинотеатров, естественно, не было возможности оказывать услугу онлайн, – поясняет Светлана Горда, директор Свердловского фильмофонда (филиала Инновационного культурного центра). – И поэтому кинозалы полностью остановили свою работу на эти несколько месяцев. Тем не менее обязательства сохранились – по налогам, арендной плате и другим платежам, по заработной плате. Ситуация у всех разная, но в основном в наших кинотеатрах сотрудникам сохранили 2/3 среднего заработка. Где-то люди уволились, потому что простой был слишком долгим. Сейчас нашей отрасли, конечно, будет непросто. Но к приёму зрителей мы готовы. Теперь всё зависит от решения оперативного штаба.

Также в фильмофонде уточнили, что дополнительную финансовую поддержку кинотеатры в Свердловской области не получили. Потому как необходимый ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности. – Прим. «ОГ») – «сфера организации демонстрации фильмов» – у многих частных кинотеатров по документам стоит не в основном виде деятельности, а это обязательное условие. В свою очередь, муниципальным и государственным кинозалам помощь не была предусмотрена, так как они уже финансируются из бюджета.

Спрос есть, а предложение?

Один из проблемных вопросов – формирование репертуарной политики. Подводных камней много. Главный – далеко не все режиссёры и продюсеры готовы показывать свои фильмы сейчас, когда в стране открыта только часть кинотеатров. Не работают залы, например, в Санкт-Петербурге – согласитесь, это огромная аудитория. Так, уже не первый раз откладывается диснеевский проект «Мулан», пока дата премьеры в России намечена на 10 сентября – и это работа, на которой больше всего планируют заработать прокатчики. Из отечественного переносится картина «Цой» Алексея Учителя, вроде бы с точной датой определились создатели фантастического фильма «Вратарь Галактики» Джаника Файзиева – его должны выпустить уже 27 августа. Биографическую киноисторию «Стрельцов» уже от Ильи Учителя с Александром Петровым в главной роли предусмотрительно поставили на конец следующего месяца – 24 сентября.

В небольших кинотеатрах также будут повторять фильмы, выпущенные за несколько дней до карантина. Кроме того, как сообщал «ОГ» Владимир Петелин, гендиректор сети кинотеатров «Премьер зал», необходимо создать библиотеку проката – фильмы, уже вышедшие из оборота, но имевшие популярность. Чтобы кинотеатры могли брать необходимую картину для проката, даже разового. Речь идёт об оскаровских подборках, ретроспективах, фестивальном кино.

Цифра Всего в нашем регионе, по данным Свердловского фильмофонда, должны заработать 76 кинотеатров. Из них – 37 муниципальных, 2 – государственных и 37 частных.

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