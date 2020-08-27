Кинотеатры и концертные учреждения Свердловской области откроются 9 сентября

Из-за сохраняющейся угрозы распространения COVID-19 кинотеатры и концертные площадки будут соблюдать ряд ограничений. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об открытии кинотеатров, филармоний и концертных залов в регионе с 9 сентября. Соответствующее решение было принято на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом на Среднем Урале.

"Сегодня День российского кино, и хотя пока кинотеатры остаются закрытыми, скоро ситуация изменится. Я планирую подписать указ о возобновлении работы в Свердловской области кинотеатров, театров, филармоний и концертных учреждений с 9 сентября", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что из-за сохраняющейся угрозы распространения COVID-19 кинотеатры и концертные площадки будут соблюдать ряд ограничений. В частности, проведение культурно-развлекательных мероприятий может осуществляться только при 50% заполненности площадки. Посетители должны будут соблюдать социальную дистанцию, а на входе зрителям будут измерять температуру.

Напомним, 20 июля был подписал указ, разрешающий проведение мероприятий, которые организуют государственные органы, а также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта с ограничением на максимальное число посетителей. Кроме того, документ позволил музеям и библиотекам возобновить проведение выставок.

31 июля Евгением Куйвашевым был подписан другой указ, согласно которому в Свердловской области может быть возобновлена деятельность зоопарков, дельфинариев и магазинов в торговых центрах. 10 августа власти региона разрешили работу аттракционов.

Добавим, что "Областная газета" пообщалась с представителями кино-отрасли и узнала, как они готовятся к открытию кинозалов, как обстоят дела с кадрами и насколько изменится репертуарная политика. Обо всём этом - в статье "В День кино – без кино?".

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