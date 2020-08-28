В СОКБ №1 в Екатеринбурге открылась киноаппаратная

В День российского кино здесь прошёл первый за долгие годы киносеанс. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Свердловской областной клинической больнице №1 состоялось открытие отреставрированной киноаппаратной. В День российского кино здесь прошёл первый за долгие годы киносеанс.

Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, идея возродить в областной клинической больнице №1 традицию показа кинофильмов появилась два года назад. Тогда заведующая музеем больницы Юлия Уколова обратила внимание на чемодан, внешне напоминавший печатную машинку. Это был кинопроектор «Радуга 2».

За прошедшие с тех пор два года в больнице отремонтировали киноаппаратную и оснастили её оборудованием, необходимым для демонстрации фильмов на плёнке. Две киноустановки, перемоточные столы, ксеноновые лампы, прессы для склейки киноленты собирали по всей стране. В этом помог заведующий клинико-диагностической лабораторией СОКБ №1 Дмитрий Мазеин. Звук в кинозале настроил заведующий физиотерапевтическим отделением Владимир Рыжкин: он отремонтировал две колонки производства завода «Кинап» 1976 года выпуска и наладил их контакт с современным оборудованием.

В торжественном открытии киноаппаратной 27 августа принял участие и главный врач СОКБ №1 Игорь Трофимов. Он перерезал символическую ленточку, в роли которой выступила кинопленка.

В связи с действующими в регионе ограничениями из-за COVID-19, во время первого кинопоказа зрителями стали всего 15 человек - главврач и начальники подразделений больницы. Гостям предложили посмотреть фильм Алексея Учителя «Край». Показ был приурочен ко Дню российского кино и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На данный момент в коллекции созданного на базе больницы киноклуба содержится восемь фильмов и три мультфильма. Также достигнута договорённость с филиалом «Свердловского областного фильмофонда» об аренде фильмокопий.

Напомним, накануне губернатор Свердловской области анонсировал в регионе открытие кинотеатров. Долгожданное событие должно произойти с 9 сентября.