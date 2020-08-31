Акцию «Ночь кино» посетили 7 500 свердловчан. Фото: пресс-служба Свердловского областного фильмофонда.

В Свердловской области состоялась всероссийская акция «Ночь кино-2020». Мероприятие проходило на 20 открытых площадках. Зрителям предлагалось посмотреть три киноленты, ставшие рекордсменами российского проката: «Лёд 2», «Холоп», а также «Иван Царевич и Серый волк 4».

Как рассказали в Свердловском областном фильмофонде (координатор мероприятия в регионе), кинопоказы посетило около 7 500 зрителей. Больше всего желающих сходить в кино оказалось в Каменске-Уральском. Там собралось 1 500 зрителей.

В Лесном участниками акции стал 981 человек. Кинолюбы также собирались на площадках в Туринске – 950, Берёзовском – 924, Байкалово – 805 и Мега-парке (Екатеринбург) – 405. Кроме того, «Ночь кино» вызвала интерес у жителей посёлков и деревень.

Отмечается, что самым популярным фильмом акции стал мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4». Он собрала практически 3 000 зрителей.

Напомним, в 2019 году «Ночь кино» на Среднем Урале посетили свыше 30 тысяч человек.

Добавим, в минувшую пятницу, 28 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о снятии ряда ограничений по коронавирусу. В частности, с 9 сентября возобновляется работа кинотеатров и концертных залов.