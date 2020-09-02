Владимир Путин поздравил Валентина Гафта с 85-летием. Фото: сайт Кремля.

Сегодня актёр театра и кино, народный артист РСФСР Валентин Гафт отмечает своё 85-летие. Юбиляра поздравил Президент России Владимир Путин.

«Вы по праву принадлежите к замечательной плеяде выдающихся деятелей отечественной культуры, настоящих мастеров и созидателей», – говорится в поздравительной телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

Глава государства также отметил яркий и самобытный талант юбиляра, бескорыстное служение избранному делу. Владимир Путин пожелал Валентину Гафту здоровья, бодрости духа и благополучия.

К поздравлениям также присоединился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что на ролях именинника выросло несколько поколений зрителей. Председатель Правительства заверил, что способность Гафта «восхищать и создавать на сцене настоящее актёрское чудо остаётся неизменной».

Досье Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ. Дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. Позже перешёл в Московский драмтеатр (ныне Театр на Малой Бронной). Настоящие работы начали получаться в Театре имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»). С 1969 года — актёр театра «Современник». Многим Валентин Гафт запомнился ролями в остросоциальных картинах Эльдара Рязанова «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…».

Добавим, юбиляра уже поздравили в эфирах телеканалов «Россия» и «Первый канал».

Напомним, в 2017 году в Екатеринбурге должен был состояться творческий вечер Валентина Гафта. Однако из-за болезни актёра мероприятие отметили.