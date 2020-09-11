Минкульт РФ поддержал «Далёких близких». «СНЕГА» пока в резерве

Иван Соснин получил государственную поддержку на свою первую полнометражную картину. Фото: Red Pepper Film/vk.com/red_pepper_creative

Молодой екатеринбургский режиссёр Иван Соснин получит поддержку Министерства культуры на свой первый полнометражный фильм «Далёкие близкие». Его проект прошёл соответствующий отбор в ведомстве и оказался в числе двадцати картин, поместив Соснина в один ряд с Сергеем Бодровым, Юрием Арабовым, Михаилом Местецким, Иваном Твердовским.

Для Ивана, который, безусловно, уже известен своими короткометражными работами «Интервью», «Большая восьмёрка», «Урок экологии», это был первый питчинг. К общей защите было допущено 163 проекта, из них – 76 игровых авторских и экспериментальных фильмов, в числе которых была новая работа уральской команды. В итоге 20 заявок получат поддержку, ещё 14 останутся в резерве. Стоит сказать, что в экспертный совет, который принимает решение, входят Рубен Дишдишян, Сергей Мелькумов, Вячеслав Тельнов, Игорь Толстунов, Павел Лунгин, Вера Сторожева и другие. Получить от них высокие оценки весьма ценно.

Иван отмечает, что «Далёкие близкие» – это роуд-муви, фильм-путешествие, про страну, семейные ценности. «Про то, как близкие люди в современном мире становятся далёкими, а далёкие могут стать близкими», – пишет режиссёр. По сюжету, отец с сыном едут буквально через всю Россию – из Хабаровска в Москву.

По предварительной информации, одну из главных ролей должен сыграть Никита Ефремов, ещё, возможно, будет Евгений Сытый, много снимавшийся у Бориса Хлебникова, а также запомнившийся по фильму «Жить» Василия Сигарева.

Примечательно, что в списке поддержанных картин также оказались, например, проект Сергея Бодрова «Дышите свободно» по его собственному сценарию, также вторая картина Бориса Акопова (победившего в прошлом году на «Кинотавре») «КЭТ», новые фильмы Михаила Идова, Петра Буслова, Ларисы Садиловой, Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, Ивана И. Твердовского, Юрия Арабова, Александра Золотухина, Александра Прошкина и других. Приятное соседство!

Сколько именно будет выделено средств – не раскрывает ни Минкульт, ни сам режиссёр. Команда агентства Red Pepper Film уже начинает готовиться к съёмкам вместе с Группой Компаний «КИТ» (параллельно их же фильм «Доктор Лиза» будет бороться за призы на «Кинотавре-2020»).

Вместе с этим Министерство культуры определило и неигровые картины, которые получат субсидии из федерального бюджета в 2020 году. На очной защите представили 53 проекта, поддержано 32.

Уральская кинокомпания «СНЕГА» и проект «Большое небо малой авиации» от режиссёров Натальи Саврас и Андрея Титова попали в резерв. Это значит, что документальная картина сможет получить финансирование, если на это останутся бюджетные средства. На защите рассказывали, что картина должна показать значение малой авиации, особенно для тех мест, где нет дорог.

Поддержан был проект екатеринбурженки Дарьи Иванковой, работающей в Москве, «Хочу остаться каким я был». Картина посвящена рок-музыканту Михаилу Горшеневу, лидеру некогда культовой группы «Король и шут». К слову, предыдущая картина Иванковой рассказывала историю Анатолия Крупнова, основателя группы «Чёрный обелиск», участника коллективов «Неприкасаемые», «ДДТ», «Воскресение».

Ещё один, если можно так выразиться, уральский след есть в одной из, пожалуй, громких документальных картин прошедшего питчинга – «Сергей Бондарчук». Масштабное документальное полотно о великом режиссёре, приуроченное к столетию со дня его рождения, снимает, в частности, уроженец Нижнего Тагила Антон Желнов. Уже известный документалист, работавший над картинами про Иосифа Бродского, Сашу Соколова, Владимира Сорокина, Илью Кабакова.

Вообще в документальном кино заявлены довольно интересные проекты. Это, к примеру, картина про Андрея Сахарова, где соавтором выступает его сын; «Неизвестный Рахманинов» к 150-летию композитора; «Изоляция» Дениса Шабаева про новую реальность во время пандемии, о смутном времени коронавируса также работа «Карантин по-русски» от кинокомпании Андрея Кончаловского. «Слова вместо бомб» – о синхронных переводчиках во время Нюрнбергского процесса, также фильм-наблюдение о Большом театре, «История российских тюрем», которую продюсирует студия Сергея Мирошниченко, и многое другое.

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