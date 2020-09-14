Картину Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" наградили специальным призом жюри на Венецианском кинофестивале

Андрей Кончаловский уезжает с кинофестиваля с наградой. Фото: Скриншот трансляции ютуб-канала " BiennaleChannel"/Cerimonia Premiazione

Новый фильм Андрея Кончаловского получил специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Главная награда - «Золотой льв» - досталась картине «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао.

Напомним, что «Дорогих товарищей!» ранее представили в рамках конкурсной программы 77-го Венецианского фестиваля – старейшего международного киносмотра мира. В ней рассказывается история о событиях 1962 года в Новочеркасске, когда по участникам массовой забастовки рабочих был открыт огонь. В результате погибли 26 человек.

Главную роль в фильме исполнила Юлия Высоцкая. Она играет партийную работницу, убеждённую коммунистку, которая верит в светлое будущее. Однако во время этой самой забастовки и её печальных последствий она теряет дочь.

Режиссёр отмечает, что его волнуют характеры тех людей, который жили в это время. «Это история вот этого поколения, которое испытывает в определённом смысле огромное разочарование», – добавляет Кончаловский.

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру достался Киеси Куросава (картина «Жена шпиона»). Премию большого жюри отдали Мишелю Франко («Новый порядок»). Лучшим актёром признали Пьерфранческо Фавино («Наш отец»), а актрисой — Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»).

Планируется, что «Дорогие товарищи!» выйдут в прокат в ноябре.

Это единственная российская картина, которая была в основном конкурсе. Однако во внеконкурсных программах Венецианского фестиваля также показали «Конференцию» Ивана И. Твердовского и «Китобоя» Филиппа Юрьева. «Китобой», в свою очередь, удостоился главного приза в параллельной программе авторского кино «Дни Венеции».