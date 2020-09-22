Якутское кино покорило 31-й «Кинотавр»

Кадр из фильма "Пугало", режиссёр Дмитрий Давыдов

На главном российском кинофестивале отечественного кино – 31-м «Кинотавре» – вручили призы: жюри во главе с режиссёром Борисом Хлебниковым отдали главную награду фильму Дмитрия Давыдова «Пугало» о загадочной якутской знахарке.

Якутский фильм впервые принимает участие в основной программе фестиваля, и сразу победа. После показа рейтинги кинокритиков и выставленные оценки доказывали: у «Пугало» большие шансы на призы.

Сам режиссёр фильма Дмитрий Давыдов проживает в Республике Саха и кино снимал в родном селении Амга. Параллельно он работает в школе, а после показа ещё и признался, что бюджет фильма составляет лишь 1,5 млн рублей. При этом Давыдов всё же далеко не дебютант: его фильм «Костёр на ветру» в 2016-м успешно побывал на международных кинофестивалях и получал призы.

«Пугало» – это история местной знахарки, которую все обходят стороной и обзывают пугалом. Но если вдруг пришла беда, страшная болезнь, помочь может лишь она, забрав недуг с собой. Главную героиню сыграла местная певица Валентина Романова-Чыскыырай, которая в итоге получила приз за лучшую женскую роль.

Награда за лучшую режиссуру досталась Филиппу Юрьеву и его «Китобою», рассказывающему о чукотском охотнике, влюбившемся в девушку через Интернет. Лучшим актёром стал Владимир Онохов, сыгравший в «Китобое».

Лучшая операторская работа осталась за Николаем Желудовичем (картина «Трое» Анны Меликян). Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий» отдали Ивану И. Твердовскому за «Конференцию». Лучшим дебютом признали фильм «Маша» Анастасии Пальчиковой.