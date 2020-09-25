К столетию Сергея Бондарчука телеканалы покажут фильмы о мастере и повторят работы с его участием

Анонс документального фильма «Миры и войны Сергея Бондарчука»/www.1tv.ru/doc

25 сентября 2020 года исполнится сто лет со дня рождения без преувеличения великого режиссёра, актёра, сценариста, народного артиста СССР, обладателя премии «Оскар» – Сергея Бондарчука. К большой памятной дате покажут документальные фильмы о мастере, а также его работы.

В сам день рождения – 25 сентября – на телеканале «Культура» покажут и повторят сразу две документальные картины – «Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук» (в 07.45 и 21.00. Здесь и далее - время уральское) и «Сергей Бондарчук» (11.10, и 00.00), где использованы фрагменты игровых картин и редкие кадры хроники международных кинофестивалей.

В этот же день «Культура» представит актёрские работы Сергея Фёдоровича – «Отелло» 1955 года (08.15 и 21.55), где он – в роли Отелло, а также «Овод» 1980 года (в 16.30). Там Сергей Бондарчук пронзительно сыграл кардинала Монтанелли.

На следующий день – 26 сентября – на «Первом канале» покажут документальную картину «Миры и войны Сергея Бондарчука». В съёмках картины приняли участие сын и внук мэтра Фёдор Бондарчук и Сергей Бондарчук, Никита Михалков, Василий Лановой, Анатолий Петрицкий (оператор, снявший «Войну и мир») и другие. Смотреть картину можно в 15.05.

Режиссёрскую работу 1986 года «Борис Годунов» покажет телеканал «Культура» 27 сентября (20.10). В этот же день «Мир» представит неигровой фильм «История большой любви. Сергей Бондарчук». (08.50),

Добавим, что сейчас в стадии съёмок находится большая документальная работа о Сергее Бондарчуке – «Бондарчук». Это будет не типичная биография юбиляра, а визуальное погружение в уникальный период истории мирового кинематографа (конец 50–х- конец 60–х), в который органично вписалась масштабная фигура Бондарчука. Авторы, среди которых уроженец Нижнего Тагила Антон Желнов, а также Фёдор Бондарчук, собрали огромное количество уникальных материалов. Также провели съёмки в тех странах и студиях, где работал великий режиссёр.

Планируется, что зрители увидят картину в 2021 году.