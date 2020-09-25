Короткий метр глубине не помеха

Фото: Пресс-служба фестиваля.

В предстоящие выходные Екатеринбург станет одной из последних площадок, на которых проходит грандиозный по своим масштабам Фестиваль уличного кино.

Смотр короткометражных работ молодых российских режиссёров проводится с 2014 года, а в этом году он достиг, пожалуй, уникальных масштабов. Фестиваль стартовал 5 августа в двадцати двух городах, прошёл по всей России (сами организаторы говорят, что конкурсные фильмы посмотрели жители порядка шестисот городов), 26 и 27 сентября показ пройдёт ещё в четырнадцати городах, в том числе Екатеринбурге, 3 октября запланирован Белебей, а 4 октября финиш в Чайковском. После этого определится обладатель главного приза – 1,5 миллионов рублей. Процедура весьма оригинальная, и о ней подробно будет сказано ниже.

Генеральным партнёром фестиваля в этом стал онлайн-кинотеатр МТС-ТВ. В период пандемии традиционные кинотеатры считают убытки, зато обрели невиданную ещё недавно популярность онлайн-платформы для показа фильмов.

– Компания МТС в последнее время достаточно бурно развивается как цифровая платформа, и мы предоставляем услуги в различных сферах, – рассказывает представитель МТС Марина Новосад. Если говорить об участии в фестивале уличного кино, то для нас стратегически важно донести до максимально большого количества наших клиентов, наших потенциальных зрителей то, что в нашей экосистеме есть ещё онлайн-кинотеатр МТС-ТВ. Две важные задачи мы тут сможем выполнить. С одной стороны, предоставление контента на базе нашей платформы позволит увеличить охват нашей аудитории. С другой стороны – это возможность познакомить максимальное количество зрителей с нашими возможностями. С тем, что в МТС появилась такое направление как онлайн-кинотеатр. После длительного карантина особенно важно, что фестиваль будет проходить в формате, который даёт максимальную безопасность. И благодаря этому фестивалю екатеринбуржцы смогут открыть для себя новые интересные имена нашего российского кинематографа.

В программе фестиваля десять короткометражных фильмов, которые способны перевернуть ваше представление о «коротком метре». Почему-то существует такое предубеждение, что «короткометражка» – это фильм, сделанный едва ли не «на.коленке» за неимением финансовых, технических и иных возможностей снять что-то более существенное. Отчасти это так, но и «коленки» бывают разные. Всё-таки главное в любом творчестве не как, а что хотят сказать авторы произведения. В конце концов то, что Пушкин пользовался гусиным пером, а автор этих строк персональным компьютером, вовсе не означает, что автор круче «нашего всего» во столько же, во сколько компьютер круче гусиного пера.

Дискуссия о том, имеет ли размер значение, длится столько же, сколько существует человечество, но применительно к кинематографу возьму на себя смелость утверждать – абсолютно не имеет. И за 15–20 минут можно сказать больше, чем за несколько сериальных часов. Не знаю, знакомы ли авторы конкурсных фильмов с девизом популярного в XVIII веке писателя Фаддея Булгарина «развлекая поучай», но эффект у них получился ровно такой. Буквально каждый фильм за незатейливым вроде бы сюжетом даёт обильнейшую пищу для размышлений.

«Чем больше я с вами общаюсь, тем больше люблю собак», бросает в сердцах герой фильма Ивана Соснина «Большая восьмёрка». Тут вроде как и о собаках, и о людях, а в подтексте и об очень большой политике. И само название по ходу развития сюжета обретает как минимум три смысла. Екатеринбуржцам фильм будет интересен ещё и тем, что в одной из главных ролей снялся актёр Свердловского драмтеатра Игорь Кожевин. Он настолько органичен, что трудно даже представить кого-то другого на его месте. Собственно, почти вся съёмочная группа «Большой восьмёрки» из Екатеринбурга, так что шансы её на победу в родных стенах (точнее, под родным небом) достаточно высоки.

Но и соперники у наших земляков очень даже достойные. Например, фильм «Подвиг» Ивана Петухова наверняка заденет за живое представителей многочисленного в Екатеринбурге «офисного планктона» – рассказ о том, как один смелый офисный клерк набрался смелости и высказал начальству всё, что о нём думает, завершается если не предсказуемо, то вполне логично. Поскольку всё действие фильма происходит на экране компьютера, то отдельное удовольствие – посмотреть его в Интернете, когда то и дело выскакивают рекламные плашки, что создаёт уже полные «стереоэффект».

«Подводник» Александра Назарова отсылает к рассказам Амброза Бирса, где и само чтение доставляет удовольствие, а тем более концовка, переворачивающая смысл происходящего в совершенно другую сторону. За четверть часа банальная мелодрама проходит несколько этапов превращения и в кульминации оборачивается чуть ли не политической сатирой.

Проникновенная новелла «Маруся» получилась у Светланы Устиновой (той самой актрисы, что начинала со второго «Бумера» и снялась с тех пор в почти полсотне фильмов). 11-минутная «Маруся» – это её режиссёрский дебют, и дебют очень даже многообещающий. Пережившая трагедию девушка Маруся борется с заиканием, и побеждает его, благодаря тому, что нашёлся, человек, который захотел её понять и помочь.

А вообще-то в Екатеринбурге ожидается «бабье лето», так что вполне можно посмотреть фестивальные фильмы. Покажут их на Плотинке в субботу 26 сентября (с 16 часов) и воскресенье 27 сентября (с 17 часов). За понравившийся фильм можно будет проголосовать при помощи фонариков и экранов телефонов. Организаторы уверяют, что у них есть специальный прибор, позволяющий измерять уровень света.

Важное уточнение. Вход на площадку фестиваля бесплатный, но с учётом известных обстоятельств количество мест ограничено, поэтому необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте https://wsffest.com/