«Стрельцов»: в кино надо жить ярко

Александр Петров в роли Эдуарда Стрельцова. Сын футболиста отметил, что его отец мало улыбался. «Он был серьезным». Кадр из фильма «Стрельцов», реж. И. Учитель

На большие экраны вышла долгожданная премьера – «Стрельцов» Ильи Учителя. Биография талантливого футболиста столичного «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, чья карьера стремительно поднялась вверх и также стремительно обрушилась, получила полноценное художественное воплощение. Создателям картины удалось передать обаяние советского времени, но при этом, кажется, они совсем забыли рассказать о футболисте.

Фильм Ильи Учителя (сын режиссёра Алексея Учителя, который выступает одним из продюсеров) ожидался на экране в апреле. Вполне возможно, что «Стрельцов» должен был «держать» на себе весенний прокат, но вмешался коронавирус. Злосчастный COVID-19 отодвинул выход этой работы почти на полгода, на то время, когда на огромные сборы рассчитывать уже в принципе не приходится. И понятно, что дело тут далеко не в качестве готовой продукции.

Тем не менее за прошедший уикенд «Стрельцов» уверенно продержался на первой строчке по кассовым сборам на территории страны, оторвавшись от новой картины Кристофера Нолана «Довод». И здесь тоже всё понятно: Эдуард Стрельцов – почти олицетворение советского футбола конца 50-х – середины 60-х годов.

С именем Эдуарда Стрельцова ассоциируется многое. Разбуди болельщика футбола среди ночи – и про Эдуарда Анатольевича он тебе расскажет. И про «Торпедо», и про сборную СССР, и, конечно, про уголовное дело и тюрьму – но об этом позже.

Стрельцов, безусловно, футбольный гений, с рабочих окраин выбившийся благодаря таланту. Дебютировал в «Торпедо» уже в 16 лет, забивал голы, отдавал не менее красивые пасы. Через год, 1955-м, он уже в составе сборной СССР, творил на поле невероятное: в дебютном матче отгрузил «трёшку» шведам. Впереди – только достижения. Пик – золотые Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году, когда Стрельцов «сделал» полуфинал с болгарами: в дополнительное время забил гол, а потом и отдал голевую передачу Татушину. А потом всё пошло под откос…

Не будем всё же пускаться в подробное описание карьеры футболиста. В конце концов, нам об этом должен рассказать фильм. Или как минимум – познакомить с биографией главного героя даже тех людей, которые о Стрельцове услышали лишь в день премьеры.

«Стрельцов» начинается с пивнушки. В кабачок залетает растрёпанный парень (Александр Петров) и зовёт буфетчицу с собой на футбол. А та пойти не может – четыре мужика не рассчитались за пиво. Чтобы они отдали деньги, молодой парень спорит с ними, что набьёт мяч ровно 1000 раз. В это время его ждут на поле, где смотреть его же игру специально приехали тренеры из «Торпедо». В итоге мальчишка врывается на поле. «Стрельцов, ну где ты ходишь», – кричат ему.

Так мы и знакомимся с Эдуардом Стрельцовым. Как вообще он начал заниматься футболом, что это за населённый пункт – не ясно совсем. Это одна из многочисленных упущенных деталей, которая напрямую имеет отношение к Стрельцову-футболисту, но показана не будет.

Что показать и как – решают создатели. Тут всё на их совести. Мы уже видели, что непосредственные участники событий часто бессильны в желании доказать правдивость тех или иных фактов. Махнуть рукой и сказать, что кино – художественное, конечно, можно. Но ведь главный герой совершенно реален. Пусть тогда будет не Стрельцов, а Петров, например. Не мощный и атлетичный футболист в жизни, буквально кровь с молоком, а Александр Петров, не очень высокий и не очень мускулистый. Зато артист популярный.

Конечно, кино не может демонстрировать сухую картинку. Мы такое видели в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», где всё старались согласовать с родственниками. И довольно плоское повествование, кажется, не привлекло вообще никого.

Ну, как говорится, в спорте надо жить ярко… Так же, по-мнению создателей, надо и снимать кино о выдающемся спортсмене, которого берут в столичное «Торпедо». Здесь же первые неудачные попытки коммуникации с товарищами по команде, обиды, подставы. Но успехи быстро вскружили голову, на которой светлая шевелюра тедди-боя. Друзья-товарищи тут же, шампанское, девушки, рестораны и танцы под знаменитую «Сбежавшую электричку», которая появится уже в 60-х, а никак не в конце 50-х.

Стрельцов в Свердловске Может быть, среди наших читателей есть те, кто помнит игру Эдуарда Стрельцова на поле? Даём подсказку: Стрельцов приезжал в Свердловск в 1956 году, когда местная команда Дома офицеров («ОДО») играла в чемпионате СССР с московским «Торпедо». 24 июня, на стадионе «Авангард» (стадион Уралмашзавода), «ОДО» вёл 2:1, пока Стрельцов на 51-й минуте не забил гол. До этого мяч также за торпедовцев забил не менее легендарный игрок – Валентин Иванов. Итоговый счёт – 2:2. Кстати, Стрельцов был единственным игроком того матча с предупреждением. «За умышленное наступание на ногу противника», – гласит протокол. За игрой наблюдали 25 000 зрителей. А в матче первого круга, который прошёл в апреле того же года в Харькове, «Торпедо» разгромило «ОДО» – 4:0. Стрельцов записал на свой счёт два мяча. К слову, тот же год игрок свердловского «ОДО» Василий Бузунов отобрал у Стрельцова звание лучшего бомбардира всего чемпионата. Бузунов забил 17 мячей.

Обаяние Советского Союза, конечно, отвлекает на себя внимание. Спасибо и декораторам, и оператору Мораду Абдель Фаттаху, отлично справившимся со своей задачей. Отвлекает оно внимание, видимо, и у режиссёра, который футбол толком не показывает, а всё вокруг да около. То партийные кабинеты, в которых на Стрельцова точит зуб некто Постников (Александр Яценко в непривычной для себя роли злодея) из Спорткомитета СССР, то любовь с первого взгляда с Аллой (Стася Милославская), приставленной к нему для зубрёжки истории СССР, чтобы в комсомол вступить.

Если уж делать кино ярко, то и показывать, как Стрельцов капустой попадает во флюгер, чтобы мужик отвёз его на поезд. Да, на этот же поезд (на матчи в сборной в Лейцпиг) он проспал, и пришлось нагонять состав на грузовике и залезать в вагон прямо из кузова.

Это всё хорошо и красиво. А где футбол? В конце концов, Стрельцов футболист, мастер работы с мячом, с узнаваемым стилем, сильным ударом и шикарным видением поля. Футбол на слишком уж изумрудных газонах чемпионата СССР 50-х годов показан весьма скупо, в основном через длинные передачи и удары. Матчи сборных – точно так же. Ну и главное, что делало Стрельцова уникальным на поле? Почему его не смогли сдержать соперники и хотели европейские клубы? Почему многие уверены, что с ним бы сборная СССР на чемпионате мира 1958 года зашла бы дальше 1/4 финала? Ответ нужно искать в другом месте, поскольку футбольное мастерство осталось далеко за кадром происходящего.

А всё повествование рано или поздно сведётся к треугольнику – Стрельцов – Алла – Постников. Где двое первых любят друг друга, а третий подставляет игрока так сильно, что футболист отправляется за решётку на пять лет. Мотивацию Постникова понять трудно, поскольку она до конца не раскрыта в фильме и умещается в парадигме: «Стрельцов мне просто не нравится». Самую сложную часть не только фильма, но и жизни Стрельцова, когда он был обвинён в изнасиловании и сел на пять лет в тюрьму, создатели решили подать как-то чересчур плоско. Ещё бы – рейтинг у фильма, страшно представить, 6+. Мальчишки, сидящие со мной в зале, думаю, просто не поняли, за что дядю футболиста взяли за руку милиционеры и куда-то повели.

Версий вокруг скандального уголовного дела было и есть – масса. От той, что Стрельцов отказал встречаться с дочерью Фурцевой (хотя ей тогда было лишь 15 лет) – до той, что он отказался переходить в «Динамо». Можете почитать в массе источников, правда там везде своя. Фильм давит на свою, нескладную, и явно выдуманную версию, с личной обидой парткомовца.

Стрельцов потом из тюрьмы выйдет и найдёт в себе силы вернуться в футбол. Пять лет тюремной жизни в кино уместятся, по сути, в два кадра: автозак и выход в телогрейке, которую он красиво бросает в закат. А кончится всё шикарным матчем с самим Пеле в «Лужниках», где трибуны скандируют имя торпедовца.

Карьера и судьба Стрельцова уникальная, яркая и весьма трагичная. Надеюсь, что не обидятся на меня все участники событий, но она и кинематографична. Создатели же решили пойти другим путём, своим, так сказать – 50 на 50. Они не проливают свет на тёмные пятна биографии, зачем-то придумывают лишнее, опускают важное.

Выдержать баланс между документальным и художественным непросто, но это же понятно было сразу, на берегу. Любой шаг вправо или влево вызовет шквал критики. Известно же, что Стрельцов в жизни почти не улыбался, в отличие от его киновоплощения Петрова, в матче с Пеле Стрельцов не принимал участия, трибуны скандировали его имя вовсе не в «Лужниках», а на товарищеской игре в Горьком. И даже вроде телогрейку тюремную хранил дома. Но…

Илья Учитель отметил на одном из показов, что Стрельцов на экране – как футбольный Есенин. Вот и получился хулиган, а вовсе не поэт.

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