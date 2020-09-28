100-летие Ярополка Лапшина. Фото

Сегодня в Екатеринбурге проходят события, посвящённые 100-летию со дня рождения уральского режиссёра, народного артиста РСФСР, Почётного гражданина Свердловской областиЯрополка Лапшина.
В частности, в Доме кино состоялась церемония гашения специального конверта, выпущенного к памятной дате. Директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселёв отметил, что для жителей по всей стране изготовлено 195 тысяч конвертов, которые через несколько лет станут настоящим раритетом.
Также в фойе Доме кино была открыта фотовыставка кадров со съёмочной площадки фильмов Ярополка Леонидовича, после чего состоялся показ первой серии фильма «Угрюм-река».