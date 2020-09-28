100-летие Ярополка Лапшина. Фото

В фойе Дома кино открыта выставка уникальных фотографий, сделанных на съёмках фильма Ярополка Лапшина. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в Екатеринбурге проходят события, посвящённые 100-летию со дня рождения уральского режиссёра, народного артиста РСФСР, Почётного гражданина Свердловской областиЯрополка Лапшина.

В частности, в Доме кино состоялась церемония гашения специального конверта, выпущенного к памятной дате. Директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» Дмитрий Киселёв отметил, что для жителей по всей стране изготовлено 195 тысяч конвертов, которые через несколько лет станут настоящим раритетом.

Дмитрий Киселёв производит процедуру гашения памятного конверта. Фото: Галина Соловьёва

Вот так выглядит памятный конверт. Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Также в фойе Доме кино была открыта фотовыставка кадров со съёмочной площадки фильмов Ярополка Леонидовича, после чего состоялся показ первой серии фильма «Угрюм-река».

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва