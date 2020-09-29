Церемонию «Ники» перенесли на 2021-й. Награды вручат за два года

Вручение национальной кинематографической премии «Ника» за 2019 год не состоится осенью, как сообщалось ранее: церемония награждения перенесена на весну 2021-го. Организаторы решили не рисковать из-за распространения коронавируса.
Как поясняют устроители премии, нет гарантии, что получится обеспечить абсолютную безопасность.
Напомним, что торжественная церемонии вручения XXXIII «Ники» за 2019 год должна была пройти в конце марта, а затем 24 октября. Проводить церемонию в онлайн-режиме академики отказались.
Список номинантов был представлен 2 марта. Уральский режиссёр Алексей Федорченко претендует на награду за лучший документальный фильм. Его картина «Кино эпохи перемен» поборется за «Нику» вместе с работами «Андрей Тарковский. Кино как молитва» Андрея Тарковского-младшего, «О Кире украдкой» Ирины Васильевой и «Хуциев. Мотор идёт!» Петра Шепотинника.
Кроме того, награду за анимационную картину может получить свердловский режиссёр-мультипликатор Дмитрий Геллер («Хозяйка Медной горы»).
Лидером же по числу номинаций (девять) стала картина Андрея Смирнова «Француз».
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».