Церемонию «Ники» перенесли на 2021-й. Награды вручат за два года

Художественный руководитель премии "Ника" Юлий Гусман считает, что рисковать здоровьем коллег нельзя. Фото: Скриншот трансляции с ютуб-канала "Кинопремия НИКА"

Вручение национальной кинематографической премии «Ника» за 2019 год не состоится осенью, как сообщалось ранее: церемония награждения перенесена на весну 2021-го. Организаторы решили не рисковать из-за распространения коронавируса.

Как поясняют устроители премии, нет гарантии, что получится обеспечить абсолютную безопасность.

Напомним, что торжественная церемонии вручения XXXIII «Ники» за 2019 год должна была пройти в конце марта, а затем 24 октября. Проводить церемонию в онлайн-режиме академики отказались.

Список номинантов был представлен 2 марта. Уральский режиссёр Алексей Федорченко претендует на награду за лучший документальный фильм. Его картина «Кино эпохи перемен» поборется за «Нику» вместе с работами «Андрей Тарковский. Кино как молитва» Андрея Тарковского-младшего, «О Кире украдкой» Ирины Васильевой и «Хуциев. Мотор идёт!» Петра Шепотинника.

Кроме того, награду за анимационную картину может получить свердловский режиссёр-мультипликатор Дмитрий Геллер («Хозяйка Медной горы»).

Лидером же по числу номинаций (девять) стала картина Андрея Смирнова «Француз».