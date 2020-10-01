Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку России Чулпан Хаматову

Сегодня артистке театра и кино исполняется 45 лет. Фото: кадр из фильма "Синдром Петрушки".

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, общественного деятеля Чулпан Хаматову с юбилеем. Сегодня артистке театра и кино исполняется 45 лет.

"Уважаемая Чулпан Наилевна! Поздравляю Вас с Днём рождения. Вас знают и любят как замечательную актрису, наделённую ярким, щедрым дарованием и неисчерпаемой творческой энергией", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент России подчеркнул, что работы актрисы в кино и на сцене театра не оставляют зрителей равнодушными. Отдельно Владимир Путин отметил плодотворную общественную деятельность Чулпан Хаматовой, а также её активное участие в благотворительных и социальных проектах. Глава государства пожелал артистке здоровья и успешного осуществления планов.

"День Рождения! Весь день я буду в театре, а пока рабочий день не начался, рискну попросить вас о подарке. Давайте все пожелания, которые вы, возможно, приготовили для меня, сегодня материализуем в помощь детям", - пишет артистка на своей странице в Instagram.

Чулпан Хаматова родилась в Казани 1 октября 1975 года. Она с детства увлекалась фигурным катанием и училась в математической школе при Казанском университете. После её окончания Чулпан Хаматова поступила в Казанский государственный финансово-экономический институт, но через несколько дней забрала документы и поступила в Казанское театральное училище, а затем продолжила обучение в ГИТИСе. Попала в труппу театра "Современник" в 1998 году.

Чулпан Хаматова известна ролями в таких фильмах, как "Страна Глухих" Валерия Тодоровского, "72 метра" Владимира Хотиненко, "Гарпастум" и "Бумажный солдат" Алексея Германа-младшего, телесериале "Доктор Живаго" и фильме "Райские кущи" Александра Прошкина, "Америка" Жоао Нуно Пинто, "Синдром Петрушки" Елены Хазановой и телесериале "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина. В конце 2020 года выйдет фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" по роману Алексея Сальникова, в котором снялась Чулпан Хаматова. В 2012 году артистка получила почётное звание "Народный артист РФ", несколько раз удостаивалась премий "Ника" и "ТЭФИ".