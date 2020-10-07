«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм о Чебурашке. Фото: кадр из мультфильма.

Известный многим мультипликационный персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским, Чебурашка станет героем семейной полнометражной комедии. Съёмки фильма должны начаться в 2021 году.

Как сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма», киностудия и студия «Yellow, Black and White» совместно с телеканалами «Россия 1» и СТС снимут полный метр, в котором появится Чебурашка. Персонаж будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован в фильм методом совмещения Full CG.

«Созданный нашими великими мастерами – писателем Эдуардом Успенским, художником Леонидом Шварцманом, а также всей творческой группой легендарного мультипликационного цикла образ Чебурашки оказался настолько точным попаданием в сердца миллионов жителей нашей планеты, что и спустя годы продолжает вдохновлять творцов по всему миру», – отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Она также добавила, что права на литературную основу истории Чебурашки «Союзмультфильму» предоставили родные Эдуарда Успенского. Это произошло год назад.

Как ранее сообщала «Областная газета», в этом году ледовый городок в одном из городов Свердловской области будет посвящён 85-летию «Союзмультфильма», которое студия отметит 10 июня 2021 года. Тема новогодней площадки в Каменске-Уральском будет звучать как: «Герои любимых мультфильмов».

Известно, что на площади Ленинского комсомола появятся мультипликационные персонажи, хорошо знакомые как взрослым, так и детям. В частности, речь идёт о медвежонке из «Умки», о Волке и Зайце из «Ну, погоди!». В ледяных скульптурах посетители узнают героев из «Снежной королевы», «Малыша и Карлсона» «Чебурашки» и «Простоквашино».