И снова шалом: стартовал III Екатеринбургский еврейский кинофестиваль

Кадр из фильма "Неортодокс", реж. Э. Малка

В культурную повестку Среднего Урала после двухлетнего перерыва вернулся Екатеринбургский еврейский кинофестиваль. Удивительно, что случилось это именно в 2020-м, когда проведение любого смотра в офлайн-режиме – скорее исключение. Принимают фестиваль две площадки – Дом кино и Ельцин Центр, показы продлятся до 17 октября.

Первые два тематических кинофестиваля состоялись в 2016 и 2017 годах, они стали логичным продолжением Фестиваля израильского кино, имевшего большой успех у свердловской публики.

III Екатеринбургский еврейский кинофестиваль приятно удивил насыщенной программой, в которой нашлось место всем формам: масштабным художественным фильмам и короткому метру, разнообразным документальным работам и экспериментальной анимации.

На старте смотра организаторы предложили зрителям неигровую картину «Into_нация большой Одессы» режиссёра Александра Бруньковского. На примерах героев фильма — Михаила Жванецкого, Леонида Бараца, Валерия Тодоровского и других автор порассуждал о феномене одного из самых ярких городов. В этом же жанре режиссёр Станислав Митин в киноработе «На солнечной стороне» рассказал о писателе Дине Рубиной, из книги в книгу тонко и с невероятным чувством юмора воспевающей еврейскую культуру.

Завтра вечером в Доме кино покажут блок документальных короткометражных фильмов, среди которых, к примеру, будет комедийная работа «Шаббат в Wendy’s» – рассказ о том, как пожилые евреи в Америке отстояли право праздновать шаббат прямо в фастфуд-ресторане Wendy’s. Или совсем другой по настроению фильм под названием «116 камер». Это история о Еве Шлосс, жертве Холокоста и сводной сестре Анны Франк. Ева решила сохранить свою историю в виде интерактивной голограммы, которая сможет общаться с будущими поколениями.

Анимация представлена пусть спорной, но очень любопытной работой американского режиссёра Нины Пэйли – мюзиклом «Седер-Мазохизм» – его анонсируют как «авторскую интерпретацию библейских эпизодов». Картина попала в конкурсы ведущих фестивалей анимации мира – Анси, Большого фестиваля мультфильмов в Москве, Каталонского кинофестиваля. Также в этот вечер лекцию на тему «Экспериментальная анимация» прочитает киновед, директор фестиваля «Кинопроба» Лилия Немченко.

Если говорить о художественном полнометражном кино, обратили бы ваше внимание на картину, которой смотр будет закрываться, – «Неортодокс» израильского режиссёра Элирана Малки. В фильме описаны события 1983 года – вдовец Яков Коэн вступается за дочь, когда её исключают из школы только из-за того, что она не ашкеназка. Коэн и его друзья основывают партию ШАС, чтобы исправить несправедливость. История (как и существующая ныне партия) реальна, однако режиссёр добавил ей ещё несколько драматургических поворотов.

Вход на показы фестиваля бесплатный, но предварительно нужно пройти регистрацию на сайте.

Избранная программа 14 октября, 17:30. Дом кино. Блок документальных короткометражных фильмов 14 октября, 19:20. Ельцин Центр. "Бейтар Иерусалим. Навечно чист" (документ., полнометр.) 14 октября, 19:30. Дом кино. "Адвокат" (документ., полнометр.) 15 октября, 16:00. Ельцин Центр. Блок художественных короткометражных фильмов 15 октября, 17:00. Дом кино. "Антон Чехов и Исаак Левитан: двойной портрет в интерьере эпохи" (документ., полнометр.) 15 октября, 18:30. Ельцин Центр. "Седер-Мазохизм" (анимац. мюзикл) 15 октября, 19:30. Дом кино. "В прах" (худож., полнометр.) 17 октября, 19:00. Дом кино. "Неортодокс" (худож., полнометр.) Закрытие.

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