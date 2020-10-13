«Kitoboy»: магия честности

Владимир Онохов жил на Чукотке и о съёмках в кино даже не думал. Но во многом благодаря ему эта картина сложилась. Кадр из фильма «Kitoboy», реж. Филипп Юрьев

В кинотеатрах вышел фильм Филиппа Юрьева «Kitoboy». В сложном для кино 2020 году картина Юрьева – огромное открытие. Она уже успела получить приз на 77-м Венецианском кинофестивале (в программе «Дни авторов» от молодёжного жюри), а также отметиться на «Кинотавре», где фильму достался приз за лучшую режиссуру и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Исполнитель главной роли – непрофессиональный актёр Владимир Онохов – получил награду за лучшую мужскую роль. Теперь же историю о далёкой Чукотке могут оценить и простые зрители. Корреспондент «Облгазеты» посетил показ, чтобы убедиться – на экране чистая магия.

Удивительно, что на прошедшем главном смотре отечественного кино – фестивале «Кинотавр» – главные призы достались якутскому фильму «Пугало» и «Kitoboy» про Чукотку. А награды лучшей актрисе и актёру – непрофессиональным артистам из Республики Саха (Валентина Романова-Чыскыырай) и Чукотского автономного округа (Владимир Онохов).

Правда, у «Пугала» и фильма «Kitoboy» есть одно принципиальное различие: режиссёр якутской картины – Дмитрий Давыдов – всю жизнь живёт в Якутии и работает там. А Филипп Юрьев погрузился в тему и приехал снимать на Чукотку. От этого взгляд Юрьева на происходящее там – иной. Юрьев пытается запечатлеть живые детали, как можно больше увидеть и показать. Поэтому визуальная часть картины весьма и весьма богата.

«Kitoboy» – забавное сочетание букв, которое можно грубо перевести как «китовый мальчик» (хотя кит по-английски всё же «whale») или же можно прочитать на русский манер – китобой.

Парень Алёша (тот самый Владимир Онохов) из далёкого чукотского посёлка, действительно, занят на китобойном промысле. Он и на охоту ездит, и убитого кита разделывает, и мясо жителям развозит. У него кроме работы есть, конечно, развлечение – интернет. Экзотический в тех местах вид досуга приводит Алёшу понятно на какие сайты, где в одном из видеочатов он увидит её…

«А имя-то у неё есть?», – интересуется Лёшкин друг. «Hollysweet_999», – говорит он.

Но «Hollysweet_999» (Кристина Асмус) где-то на просторах интернета. А живёт Лёшка здесь и сейчас. «Здесь», конечно, – понятие условное. Скорее – там. Где-то в посёлке Лорино, где до Аляски рукой подать, где плавают киты в Беринговом проливе, где страшно красиво и где красная икра трёхлитровыми банками. Ещё у Лёшки дома слепой дед, который собрался умирать, но «завтра, наверное» и ещё куча разных проблем.

Постепенно, впрочем, они волновать его перестанут. Подростковая голова будет занята одним – сильной и слепой любовью к девушке из видеочата. До которой, кажется, и добраться можно – до США же всего ничего. Лёшка задумает план побега к своей возлюбленной, в далёкий Детройт.

В какой-то момент тебе и вовсе кажется, что на экране документальное кино. Настолько погружаешься в быт чукотского посёлка, что не замечаешь границы игрового и документального. Конечно, во многом эта заслуга Владимира Онохова и его партнёров – непрофессиональных актёров, жителей местности, которые не играют, а живут. Сам Онохов в своей роли настолько органичен, что, кажется, «из себя» ничего не достаёт. Он сам такой – улыбчивый, стеснительный, но мгновенно закипающий подросток, готовый сорваться на край света за незнакомой девушкой. Режиссёр позднее рассказывал, что Владимир до конца вообще не понимал всей ответственности за съёмочный процесс и однажды просто ушёл пешком в другой посёлок на свидание. Дорога в одну сторону заняла восемь часов.

По сути, документальны и сами съёмки. Мрачные посёлки, где полная разруха, не всегда есть свет и тепло, при этом там живут люди. Или съёмки охоты на китов, где и начинается какая-то магия древних ритуалов. Понимаешь, что вот она, жизнь. Другая. Но тоже кипит, пусть и на другом конце огромной страны. И там тоже свои проблемы, и люди тоже любят, мечтают и верят.

К слову, Филипп Юрьев даже включил в фильм жителей, говорящих на местом языке, – их с каждым годом остаётся всё меньше. И в этих звуках слышатся и шум воды, и дуновение ветра, и что-то мистическое, не поддающееся объяснению.

В перевес всей этой магии существует мир из ноутбука, слишком яркий и манящий. Да и символично, что всё действие происходит на Чукотке, где до Аляски ближе, чем до крупных городов. Словно это граница между двумя мирами, и каждый решает – пересекать её или нет. Но, сорвавшись на другой берег, Лёшка в отчаянии прокричит: «Надоела мне эта Америка».

«Kitoboy» – это дебют Филиппа Юрьева, который он делал много лет (материал ждал своего часа) под руководством своего вгиковского мастера Алексея Учителя. И как-то радостно за таких дебютантов, способных одним махом открыть неизведанную страницу жизни и показать в ней человека. Не потерять его за красотами Чукотки, а, наоборот, увидеть, как он ищет себя буквально на краю планеты, меж белых костей китов и шума океана. Главное, чтобы находил своё счастье.

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