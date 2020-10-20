Объявлена конкурсная программа 31-го фестиваля документального кино «Россия»

Фото: Галина Соловьёва

В этом году фестиваль «Россия» из-за коронавируса был сдвинут с начала октября на конец ноября (с 23 по 28). Но главное, чтобы он состоялся, поскольку многие киносмотры мира постигла печальная участь отмен или переносов на будущий год. В адрес фестиваля поступило 435 работ: 298 — в программу общеэкранных картин и 137 — телевизионных. Из них в конкурс был отобран 31 фильм в первой категории и 24 работы во второй.

Несколько изменится и место проведения «России». Поскольку кинотеатр «Салют» прекратил своё существование (а именно там на протяжении многих лет открывали и закрывали фестиваль), новой площадкой станет Екатерининский зал Свердловской государственной детской филармонии. Правда, организаторы сразу оговариваются, что торжественные церемонии на старте и завершении кинофорума состоятся только в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация. По этой же причине часть мероприятий «России» может быть перенесена в онлайн, но мы будем верить в лучшее.

Что касается географии фестиваля, то уже традиционно конкурсные показы должны пройти не только в столице Урала, но и в других городах области. Подробная информация по этому вопросу появится позже. А вот с географией участников «России» уже всё предельно ясно – большая часть работ прислана из Москвы и Санкт-Петербурга, также зрители увидят фильмы режиссёров из Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Магадана, Йошкар-Олы. Впервые за несколько лет в отборе приняли участие все 14 стран Ближнего зарубежья, а в конкурс вошло несколько картин из Белоруссии, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.

Екатеринбург в этом году будет представлен семью киноработами, две из которых заявлены в телевизионной категории. Так, в общекранном формате мы увидим новый фильм Марины Чувайловой «За чем пойдёшь, то и найдёшь» о екатеринбургском социальном театре «Новый старт», Павел Фаттахутдинов (в прошлом победитель «России») представит остросоциальный фильм «Община». В телевизионном смотре за за победу поборется Андрей Титов, который в картине «Герасимовы» показал трагедию Гражданской войны через призму личной истории великого режиссёра. Ещё одна любопытная и нужная телеработа – дебют Марины Панасюк «Тайны уральской анимации. По следам свердловских кинолюбителей. 60-е», снятый, кстати, на базе первоуральского Инновационного культурного центра.

Кроме того, в конкурсной программе представлены Татьяна Скабард и Галина Адамович – обладатели Гран-при фестивалей прошлых лет, выдающийся режиссёр Андрей Осипов с работой «Аты-баты, шли с экрана в бой солдаты», автором сценария которой является писатель Захар Прилепин, а также известные документалисты Павел Печёнкин, Евгений Голынкин, Валерий Тимощенко и другие.

Напомним, что 15 июня были объявлены победители второго конкурса Фонда президентских грантов за 2020 год, в числе которых оказался и фестиваль «Россия» – на его проведение было выделено 5 миллионов рублей. Также событие пройдёт при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Екатеринбурга и Свердловской областной организации Союза кинематографистов РФ.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕЭКРАННЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ «Валенки.ru» (режиссёры и авторы сценария Антон Белоусов, Юрий Немцов, г. Нижний Новгород, 30 мин., 2020, 12+) «Детство Романа» (режиссёр и автор сценария Линас Микута, «Lela Films», г. Вильнюс, 50 «Жизнь – это кайф» (режиссёры и авторы сценария Марина Мария Мельник, Андрей Ананин, Юлия Бобкова, Студия «Остров», г. Москва, 60 мин., 2019, 16+) «Запрещенные дети» (режиссёр и автор сценария Евдокия Москвина, кинокомпания «Стелла», г. Москва, 72 мин., 2019, 12+) «За чем пойдешь, то и найдешь» (режиссёр и автор сценария Марина Чувайлова, студия «А-фильм», г. Екатеринбург, 53 мин., 2019, 12+). «Зеркало мира Джакопо Мандича, или два дня из жизни арт-резидента» (режиссёр и автор сценария Наталья Исакова, студия «Жест», г. Трёхгорный Челябинской области, 42 мин., «Как некий херувим..» (режиссер и автор сценария Елена Дубкова, ООО «Кинохроника», г. Екатеринбург, 44 мин., 2019, 16+). «Костя Питерский» (дебют режиссёра и автора сценария Евгения Сущёва, г. Москва, 63 «Кресты» (режиссёр Ангелина Голикова, авторы сценария Сергей Мирошниченко, Елизавета Конякина, студия «Остров», г. Москва, 91 мин., 2020, 16+). «Куба. Особый период» (режиссёр и автор сценария Никита Сутырин, студия «Мувимент», г. Москва, 52 мин., 2019, 6+). «Мама для Юли» (режиссер и автор сценария Наталья Кадырова, кинокомпания «Этнофонд», г. Москва, 80 мин., 2019, 18+). «Место рождения» (режиссёр и автор сценария Галина Леонтьева, студия «Своё слово», г. Москва, 52 мин., 2020, 12+). «Мёртвый сезон» (режиссёр и автор сценария Наталья Саврас, кинокомпания «Снега», г. Екатеринбург, 32 мин, 2020, 12+). «Не в срок» (режиссёр и автор сценария Наталья Лобко, кинокомпания «Mokka-Media», г. Москва, 28 мин., 2020, 12+). «Нерка. Рыба красная» (режиссер и оператор Дмитрий Шпиленок, кинокомпания «SHPILENOK FILM», г. Москва, 51 мин., 2020, 6+). «Нулевая отметка» (режиссёр Юлия Бывшева, Восточно-Сибирский фонд поддержки кинематографии «Матёра» и студия «Rec Production», г. Иркутск, 68 мин., 2020, 12+). «Об искусстве, бытии и предмете темном» (режиссёр и автор сценария Татьяна Скабард, студия «Берег», г. Москва, 52 мин., 2020, 12 «Обнажённость» (режиссёр и автор сценария Олеся Фокина, студия «КОД-фильм+», г. Москва, 70 мин., 2020, 16+). «Община» (режиссёр Павел Фаттахутдинов, ООО «Кинотехнологии», г. Екатеринбург, 42 мин., 2020, 12+). «Побратимы» (режиссёр Владимир Кузнецов, Алтайское краевое отделение Союза кинематографистов РФ г. Барнаул, 33 мин., 2020, 12+). «Русская народная злоба дня» (режиссёр, автор сценария, оператор Александр Александров, г. Санкт-Петербург, 26 мин, 2020, 16+). «Свободный полет» (режиссёр, автор сценария, оператор Альгис Арлаускас, студия «Арнедофильм», г. Москва, 41 мин., 2020, 12+). «Сильные люди» (режиссёр и автор сценария Тофик Шахвердиев, г. Москва, 52 мин., 2020, 6+). «Скользкая дорога» (режиссёр и автор сценария Гульнара Айтмаматова, Кыргызско-Турецкий университет «Манас», г. Бишкек, 12 мин., 2020, 6+). «Слово первое» (режиссёр и автор сценария Артак Серовани-Оганян, ООО «МАСК-СТУДИЯ», г. Москва, 30 мин., 2019, 12+). «Спецы» (режиссер и автор сценария Анна Драницына, студия «Золотой лис», г. Санкт-Петербург, 94 мин, 2020, 16+). «Странноприимный дом Сапара. Взгляд скрытой камерой» (дебют режиссёра и автора сценария Анастасии Новиковой, г. Екатеринбург, 33 мин., 2020, 16+). «Танец жизни» (режиссёр и автор сценария Александр Калашников, Красноярская киностудия, г. Красноярск, 50 мин., 2020, 12+). «Хороших девочек не бьют» (режиссёр и автор сценария Галина Адамович, Национальная киностудия «Беларусьфильм», г. Минск, 52 мин., 2019, 12+). «Частные хроники директора студии» (режиссёр и автор сценария Максим Катушкин, Фонд «Ленинградское кино», студия «АКВ», г. Санкт-Петербург, 59 мин., 2020, 12+). «Человек» (дебют режиссёра и автора сценария Василисы Балашовой, Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова, г. Москва, 27 мин, 2019, 12+). КОНКУРС ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться» (режиссер Людмила Снигирёва, студия «Премьера» г. Москва, 108 мин, 2020 г). «Антарктида. 200 лет мира» (дебют режиссёра Алёны Смирновой, продюсерский центр «АзБуки» г. Москва, 47 мин, 2020, 12+). «Аты-баты, шли с экрана в бой солдаты» (сериал «Вечная Отечественная»), (режиссер Андрей Осипов, автор сценария Захар Прилепин, студия «Точка зрения», г. Москва, 26 мин., 2020, 12+). «Битва за Крым» (режиссёры Валерий Тимощенко и Станислав Ставинов, «Студия ЦЕНТР», 62 мин, 2020, 16+). «Буров и Буров» (режиссёр Павел Селин, г. Москва, 45 мин., 2020, 12+). «Волга в огне» (режиссёр Галина Щерба, киностудия «Самарафильм», г. Самара, 42 мин., 2020, 12+). «Герасимовы» (режиссёр и автор сценария Андрей Титов, студия «Уралфильм», г. Екатеринбург, 44 мин., 2020, 12+). «Дальстрой. Линия фронта» (режиссёр и автор сценария Анастасия Якубек, ГТРК «Магадан», 45 мин., 2020, 12+). «Диктатура творчества» (режиссёр и автор сценария Анастасия Глебова, студия «Glebart», г. Москва, 30 мин., 2019, 16+). «История одной Вселенной» (режиссёр Андрей Истратов, г. Москва, 45 мин., 2019, 12+). «Кружковцы» (режиссёры и авторы сценария Алена Торгало, Виктория Савина, г. Москва, 47 мин., 2020, 16+). «Крым: хроника русской весны» (режиссёр и автор сценария Елена Иванченко, «Студия ЦЕНТР» г. Москва, 58 мин., 2019, 12+). «Обитель. Кто мы?» (режиссёр Элла Тухарели, кинокомпания «Иванов», г. Саратов, 54 мин., 2019, 12+). «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» (режиссёр Павел Печенкин, Пермская синематека, г. Пермь, 82 мин., 2020, 16+). «Подсолнух» (режиссёр и автор сценария Чингиз Сулумбеков, г. Бишкек, 22 мин., 2019, 12+). «Последний подвиг адмирала. Правда о золотом запасе Колчака» (режиссёр Мария Аристова, автор сценария Александр Голованов, ГТРК «Иркутск», г. Иркутск, 37 мин., 2020, 12+). «Прощай, немытая Россия» (режиссёры Екатерина Толдонова, Геннадий Каюмов, кинокомпания «ЮПИТЕР-XXI», г. Москва, 39 мин., 2019, 12+). «Путешествие в детство» (режиссёр и автор сценария Евгений Голынкин, киностудия «КЛИО», г. Москва, 62 мин., 2020, 12+). «Ре/продуктивные будни доктора Тарусина» (режиссёр и автор сценария Мария Волчанская, студия «Cinegiraffe», г. Москва, 42 мин., 2020, 12+). «Россия. Кремль. Путин» (режиссёр Мария Финкельштейн, продюсерский центр «АзБуки», г. Москва, 55 мин., 2020, 12+). «Снайпер комедии Григорий Александров» (режиссёр и автор сценария Сергей Тютин, студия «Глосс фильм», г. Москва, 26 мин., 2020, 12+). «Тайны уральской анимации. По следам свердловских кинолюбителей. 60-е» (дебют режиссёра и автора сценария Марины Панасюк, Инновационный культурный центр, г. Екатеринбург, 28 мин., 2020, 12+). «Театр за колючей проволокой» (режиссёр и автор сценария Инна Кокорина, студия «Фишка-фильм», г. Москва, 90 мин., 2019, 12+). «Шуроб – солёная вода» (режиссёр Дилошуб Орифзода, студия «Артвижн», г. Душанбе, 34 мин., 2019, 12+).