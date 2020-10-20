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Культура / Кино
20 октября 2020, 13:53

Скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

Ирина Скобцева

Ирина Скобцева снималась в таких известных фильмах как "Война и мир", "Мэри Поппинс, до свидания!" и "Тихий Дон". Фото: кадр из фильма "Война и мир".

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Она снималась в фильме "Война и мир" и телесериалах "Мэри Поппинс, до свидания!" и "Тихий Дон".

О смерти актрисы сообщает пресс-служба компании Art Pictures в официальной группе "ВКонтакте" и в Instagram. Подробностей о причинах кончины артистки пока нет.

Ирина Скобцева родилась в Туле 22 августа 1927 года. После окончания школы поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, а затем - в Школу-студию МХАТ. Её дебют на экранах состоялся в 1955 году, когда вышел фильм "Отелло" Сергея Юткевича. Во время учёбы в Школе-студии МХАТ она познакомилась с режиссёром Сергеем Бондарчуком, а в 1959 году они поженились.

На счету Ирины Скобцевой более 70 ролей в известных советских и российских фильмах и телесериалах. Среди них работы в фильмах "Суд сумасшедших" Григория Рошаля, "Война и мир" и "Борис Годунов" Сергея Бондарчука, "Молчание доктора Ивенса" Будимира Метальникова, "Бархатный сезон" Владимира Павловича, "Красиво жить не запретишь" Антона Васильева, "Бесы" Игоря Таланкина, "Обитаемый остров" Фёдора Бондарчука, а также телесериалах "Мэри Поппинс, до свидания!" и "Тихий Дон". В 1997 году артистка была награждена орденом Дружбы "за заслуги перед государством", а в 2018 году - орденом Почёта "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства".

Областная газета Свердловской области

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