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Культура / Кино
28 октября 2020, 18:51

Кабмин выделит на поддержку российских кинотеатров более 4 миллиардов

Кинозал

За время пандемии в России закрылось около 15% всех кинотеатров. Фото: Галина Соловьёва.

Советник Президента РФ по культуре Владимир Толстой рассказал в ходе пресс-конференции о мерах поддержки кинотеатральной отрасли. По его словам, чтобы удержать кинотеатры "на плаву" Правительство выделит свыше 4 млрд рублей.

"Определена предельная сумма возможной поддержки этого сектора в размере 4,2 млрд рублей, которые до конца нынешнего года будут выделены правительством из резервного фонда", - передаёт слова Владимира Толстого ТАСС.

По словам советника главы государства, механизм и порядок выплаты этих средств ещё не определён.

Он также сообщил, что за время пандемии в России закрылось около 15% всех кинотеатров. По его мнению, к концу 2020 года это число может вырасти до 40%. Как заявил Владимир Толстой, доходы российских кинозалов в нынешнем году сократятся почти на 60%, то есть, почти на 35 млрд рублей.

Также советник Президента по культуре отметил, что фильмы, которые выходят сейчас, недополучают большой процент выручки. Он привёл в пример фильм Кристофера Нолана "Довод" и отечественную картину "Стрельцов", которые могли заработать в два раза больше в российском прокате.

Напомним, что 27 октября Владимир Толстой также принимал участие в заседании Совета по культуре и искусству при Президенте РФ, на котором обсуждались актуальные вопросы сохранения и развития российской культуры. "Областная газета" публиковала выжимку главных тезисов, озвученных в ходе заседания.

Областная газета Свердловской области

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