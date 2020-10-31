Скончался актёр Шон Коннери, сыгравший первого Джеймса Бонда

Шон Коннери скончался во сне на Багамах, где он жил со своей женой. Фото: кадр из фильма "Куба".

На 91-м году жизни умер киноактёр и продюсер, лауреат премий "Оскар" и BAFTA Шон Коннери. В частности, он известен по роли первого Джеймса Бонда.

Как сообщает британское издание BBC, Шон Коннери скончался во сне на Багамах, где он жил со своей женой. По словам сына, актёр уже продолжительное время "чувствовал себя нехорошо".

За свою 60-летнюю кинокарьеру Шон Коннери снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, семь из которых - об агенте 007 Джеймсе Бонде ("Доктор Ноу", "Из России с любовью", "Голдфингер", "Шаровая молния", "Живёшь только дважды", "На секретной службе Её Величества" и "Бриллианты навсегда").

Также актёр известен по таким кинокартинам как "Убийство в Восточном экспрессе" Сидни Люмета, "Горец" Рассела Малкэхи, "Имя Розы" Жан-Жака Анно, "Неприкасаемые" Брайана Де Пальмы, "Куба" Ричарда Лестера, "Индиана Джонс и последний крестовый поход" Стивена Спилберга, "Скала" Майкла Бэя, "Найти Форрестера" Гаса Ван Сэнта и "Лига выдающихся джентльменов" Стивена Норрингтона. Свой первый и единственный "Оскар" Шон Коннери получил за фильм "Неприкасаемые". В 2000 году он удостоился титура "сэр".