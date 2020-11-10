Сабрина Карабаева: «Старалась избежать ощущения безысходности после просмотра»

Один из двух главных героев фильма – Анарбек Фото: Кадр из фильма «Стендап - это боль»

Юбилейный, XXX международный фестиваль «Послание к человеку» подвёл итоги. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, показы проходили в традиционном формате (правда, без громкого открытия на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге). На «Послание» в этом году поступило более 2800 заявок из 98 стран. В итоговую программу вошло 73 работы. И как же ценно, что в национальном конкурсе документальных фильмов лучшей была признана картина екатеринбургского режиссёра Сабрины Карабаевой «Стендап – это боль». А Алексей Федорченко был отмечен призом Почётного президента за фильм «Кино эпохи перемен».

Не перестаёшь удивляться совпадениям. Случайно или нет, но так получилось, что два вышеперечисленных приза уходят… одной студии. Да, «Стендап – это боль» Сабрины Карабаевой снят при непосредственном участии «Кинокомпании 29 февраля» Алексея Федорченко и Дмитрия Воробьёва. Они же выступили продюсерами картины.

«Вот честно, мы не специально», – ответили на это кураторы национального конкурса Евгения Марченко и Константин Шавловский.

Да и так ли это важно? Картина «Кино эпохи перемен» высоко была оценена ещё в прошлом году. Комедия-реквием о сложном положении Свердловской киностудии в 90-е годы прошлого века, победила на фестивале «Россия», получила «Белого слона» и была показана сразу на нескольких крупных документальных смотрах (в том числе вне конкурса).

Понятно, что Алексей Федорченко, хоть и снявший документальную картину, в конкурсе – бесспорный мастер, с именем и наградами. И, наверное, ему, как продюсеру и художественному руководителю, важнее приз за дебютный фильм Сабрины Карабаевой.

«Стендап – это боль» – история двух людей, Насти и Анарбека, которые хотят стать известными стендап-комиками. У Насти пока зрительница – мама. На ней она и отрабатывает свои шутки. Анарбек бросил работу на рынке и отправился в Москву на поезде. Родители, конечно, советуют им найти работу, а они всё же стремятся к своей мечте. Кому, кстати, интересно: найти выступление Анарбека Аскарова и Насти Харловой на просторах интернета можно. И если Анарбек больше близок, скажем так, к классическому стендапу, то вот у Насти стиль особый.

«Облгазета» поговорила с режиссёром картины Сабриной Карабаевой, которая получила приз в свой день рождения.

– Почему именно такая тема – стендап? Кажется, что его сейчас стало очень много…

– В последние несколько лет в Екатеринбурге и в стране очень активно развивается стендап-движение. Появляются интервью и фильмы о российских стендап-комиках, которые добились успеха. Мне же хотелось сделать фильм о людях, которые находятся только в середине или даже в начале своего пути. И хотя фильм называется «Стендап – это боль», он не столько о комедии, сколько о взаимоотношениях героев со своими родителями, которые пытаются понять, чем так увлечены их дети.

– А почему именно Настя и Анарбек?

– Они оба занимаются стендапом больше пяти лет. Хотя в Екатеринбурге очень много стендап-комиков, и у каждого из них невероятная судьба, я выбрала именно их, потому что мне показалось, что с ними у меня получится найти общий язык. По-моему, получилось. Несмотря на различия, оба героя связаны одной большой мечтой – стать популярными.

– Как так получилось, что вы оказались в кинокомпании «29 февраля» у Алексея Федорченко и Дмитрия Воробьёва?

– Несколько лет я вместе с режиссёром и художником Машей Седяевой делаю документально-анимационный сериал «Что я здесь делаю» о жителях Екатеринбурга. В 2017 году одна из серий под названием «Таня» получила Гран-при на фестивале «Кинопроба». Алексею Федорченко, который был в жюри, очень понравилась эта работа. Он пригласил Машу работать над анимационными вставками в его новых фильмах – результат мы можем увидеть, например, в картине «Кино эпохи перемен». Она же позвала меня быть вторым режиссёром и помогать в организации съёмок. После этого у меня появилась возможность рассказать о своей идее, которую одобрили продюсеры кинокомпании Алексей Федорченко и Дмитрий Воробьёв. Алексей Федорченко также был художественным руководителем фильма. Его комментарии очень помогли во время монтажа фильма. И, конечно, фильм не получился бы без команды – оператора Никиты Аниськина, монтажёра Романа Важенина, звукорежиссера Тимофея Шестакова, композитора Романа Цыпышева, художника Алексея Максимова, директора съёмочной группы Марии Умецкой и исполнительного продюсера Татьяны Устюжаниной.

– Сам Алексей Федорченко сказал, что жанр вашей картины, как и «Кино эпохи перемен», грустная комедия. Вы с этим согласны?

– Конечно. В фильме очень много смешных моментов, но при этом есть трогательные серьёзные сцены. Единственное, чего я старалась избежать – ощущения безысходности после просмотра.

– Какая дальнейшая судьба фильма?

– Он будет показан на разных фестивалях, но я пока не смогу сказать, на каких, потому что они не объявляли конкурсную программу. Фильм можно будет посмотреть в Екатеринбурге в декабре – дата станет известна позже.

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