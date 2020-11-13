Фестиваль фильмов ВГИКа пройдёт на десяти площадках Среднего Урала

Официальная афиша фестиваля

В кинотеатрах Свердловской области с 16 по 20 ноября пройдут показы фильмов в рамках 40 Международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного института кинематографии. Зрители познакомятся с лучшими дипломными и учебными студенческими работами.

Программа расширения географии фестиваля ВГИКа действует с 2012 года, а в 2015-м показы состоялись уже в 42 городах, включая Екатеринбург.

В нынешнем году лучшее работы молодых кинематографистов можно увидеть на десяти площадках региона. Это три зала в Екатеринбурге – Дом кино, Ельцин Центр и Свердловский областной фильмофонд, а также кинотеатры в Байкалово, Верхней Туре, Тавде, Камышлове, Кировграде, Арамиле и Верхнем Тагиле.

В конкурсную программу вошли как игровые, так и документальные картины. После просмотра гости фестиваля могут отдать свой голос за понравившийся фильм. Позже лидеру по отзывам будет вручён приз зрительских симпатий.

Напомним, год назад ВГИК отметил столетие.

ЕКАТЕРИНБУРГ Дом кино 16 ноября в 15:00. Игровое кино (16+) «Онлайн-смута» (режиссёр Виктор Сальмьянов), «Клетка» (режиссёр Хамидреза Газеми), «Атланта» (режиссёр Александр Гаврилов), «ПХЕНЦ» (режиссёр Павел Пальшин), «Морфий» (режиссёр Анастасия Морозова), «Старый монах» (режиссёр Эрдэнэ Энхжарагал). 17 ноября в 15:00. Игровое кино (18+) «Самоубийство» (режиссёр Сергей Попов), «Дымов» (режиссёр Лиене Грейфане), «А потом он меня поцеловал» (режиссёр Аарон Коэн), «Аппарат» (режиссёр Егор Гордеев). 18 ноября в 15:00. Программа «Победители фестиваля» (18+) «Монатика знаешь?» (режиссёр Алена Шмелева), «Оболтус» (режиссёр Никита Попов), «Я хочу тебе что-то сказать» (режиссёр Атана Агрба), «Быть Виктором Пелевиным... Кем-кем?» (режиссёр Иван Толстой). Свердловский областной фильмофонд 16 ноября в 14:00. Программа «Победители фестиваля» (18+) «Монатика знаешь?» (режиссёр Алена Шмелева), «Оболтус» (режиссёр Никита Попов), «Я хочу тебе что-то сказать» (режиссёр Атана Агрба), «Быть Виктором Пелевиным... Кем-кем?» (режиссёр Иван Толстой). 17 ноября в 18:00. Игровое кино (18+) «Самоубийство» (режиссёр Сергей Попов), «Дымов» (режиссёр Лиене Грейфане), «А потом он меня поцеловал» (режиссёр Аарон Коэн), «Аппарат» (режиссёр Егор Гордеев). 18 ноября в 14:00. Игровое кино (16+) «Онлайн-смута» (режиссёр Виктор Сальмьянов), «Клетка» (режиссёр Хамидреза Газеми), «Атланта» (режиссёр Александр Гаврилов), «ПХЕНЦ» (режиссёр Павел Пальшин), «Морфий» (режиссёр Анастасия Морозова), «Старый монах» (режиссёр Эрдэнэ Энхжарагал). Ельцин Центр 16 ноября в 17:00. Документальное кино (16+) «Слалом», участник конкурса «Глобальные ценности» (режиссёр Анастасия Воротникова), «Девяносто первый» (режиссёр Олеся Епишина), «МАМ!» (режиссёр Ваге Микаелян), «Байкал» (режиссёр Елизавета Лазарева). 16 ноября в 19.30. Программа «Победители фестиваля» (18+) «Монатика знаешь?» (режиссёр Алена Шмелева), «Оболтус» (режиссёр Никита Попов), «Я хочу тебе что-то сказать» (режиссёр Атана Агрба), «Быть Виктором Пелевиным... Кем-кем?» (режиссёр Иван Толстой). 17 ноября в 18:00. Игровое кино (18+) «Самоубийство» (режиссёр Сергей Попов), «Дымов» (режиссёр Лиене Грейфане), «А потом он меня поцеловал» (режиссёр Аарон Коэн), «Аппарат» (режиссёр Егор Гордеев).