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Культура / Кино
13 ноября 2020, 17:08

Картину «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского выдвинули от России на «Оскар»

"Дорогие товарищи!"

"Дорогие товарищи!" вышли также в российский прокат. Фото: Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"/labiennale.org

Новый фильм режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выбран в качестве претендента на премию «Оскар» от России.

Эту информацию сообщил ТАСС председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Какие ещё картины боролись за выдвижение – не уточняется.

Напомним, что «Дорогих товарищей!» ранее представили в рамках конкурсной программы 77-го Венецианского фестиваля – старейшего международного киносмотра мира. В картине рассказывается история о событиях 1962 года в Новочеркасске, когда по участникам массовой забастовки рабочих был открыт огонь. В результате погибли 26 человек.

Фильм получил специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля.

Главную роль в фильме исполнила Юлия Высоцкая. Она играет партийную работницу, убеждённую коммунистку, которая верит в светлое будущее. Однако во время этой самой забастовки и её печальных последствий она теряет дочь.

Последний раз Андрея Кончаловского выдвигали на «Оскар» в 2016 году с картиной «Рай». 

Областная газета Свердловской области

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