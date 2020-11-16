Джигарханян как кавказская приправа отечественного кино

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Вот и Армен Борисович Джигарханян в минувшую субботу покинул этот мир, присоединившись к другим достойным. 3 октября ему исполнилось 85 лет.

За то время, сколько присуждалось звание народного артиста Советского Союза, его были удостоены чуть больше тысячи деятелей самых разных искусств. Дай бог сотня-две из них по-прежнему с нами, но их остаётся всё меньше.

И не в упрёк мастерам элитарных артистических жанров, которых всё-таки знал, знает и помнит только избранный круг, Джигарханян, как, пожалуй, никто другой, был известен всем и каждому. Во многом благодаря телевизионному и киноэкрану – самым доступным культурным носителям. Плюс невероятной плодовитости.

Ролей в кино у Джигарханяна действительно великое множество. Наиболее точная и правдоподобная цифра, которую можно найти в различных источниках, – 275. Вроде как больше, чем у кого бы то ни было в отечественном кинематографе. Между прочим, Валентин Гафт свою легендарную эпиграмму сочинил, когда их было примерно на треть меньше. А ещё – около сотни работ по озвучиванию и дубляжу, не считая того, что было сыграно в разные годы в Ереванском театре имени Станиславского, столичных театрах имени Ленинского Комсомола, имени Маяковского, в театре Олега Табакова и в собственном театре.

Я думаю, что даже сам Джигарханян не вспомнил бы и половины своих персонажей, тем более, что и проходные среди них тоже попадались, но зато зрителям все они запомнились. Даже голоса Джигарханяна за кадром было достаточно, чтобы фильм остался надолго в памяти – как это было с мультфильмом «Жил-был пёс» или фильмом «Зелёный фургон», где роль рассказчика если и не главная, то уж никак не второстепенная.

Второстепенных ролей у Джигарханяна, как мне сейчас кажется, вообще не было. Взять хотя бы Тристана, слугу влюблённого Теодоро в телевизионном фильме «Собака на сене». Без него, я уверен, фильм не стал бы любимым у нескольких поколений зрителей. Куплеты Тристана и сейчас можно прописывать безнадёжно влюблённым в качестве неотложной психологической помощи. Да, не Джигарханян их сочинил, но как исполнил! К слову, за исключением песен в фильме звучит как раз не его голос (актёра, занятого на съёмках ещё нескольких фильмов, за кадром, а иногда даже и в кадре, дублировали коллеги).

А Карп – главарь бандитов в «Месте встречи изменить нельзя»? По сути, ведь эпизодическая роль, да ещё на фоне фонтанирующего Владимира Высоцкого. Но наряду с хрестоматийными цитатами из Жеглова (и в том числе «А сейчас Горбатый!») есть и «Бабу не проведёшь, она сердцем видит». И фраза эта вспоминается не иначе как в комплекте с пронизывающим джигарханяновским взглядом и его неповторимым голосом.

И в «Неуловимых мстителях» не было бы чего-то важного, если бы не нервический образ штабс-капитана Овечкина в исполнении Армена Джигарханяна. И в «Здравствуйте, я ваша тётя!», несмотря на блистательного Калягина в главной роли, не получилось бы шедевра на все времена без судьи Кригса. Рискну взять такой гастрономический образ – Джигарханян в этих и множестве других фильмов выполнял роль этакой острой приправы, придающей блюду тот особо яркий аромат, которым славится кавказская кухня.

Увы, зрителю более молодому Армен Джигарханян известен только как старик, который с большим скандалом на глазах аудитории первого и второго каналов три года назад разводился с молодой женой. По мне так пусть горят в аду все, кто в погоне за рейтингами выставил на посмешище человека, уже очевидно в силу возраста и болезней не способного адекватно воспринимать окружающее. Я не знаю, возможно ли такое на родине Джигарханяна в Армении, да и вообще на Кавказе, где безмерное уважение к старикам возведено в абсолют.

«Вы начинаете любить не конкретного человека, а свою фантазию о нем», – сказал в одном из своих относительно недавних интервью Армен Джигарханян. Он оставил нам множество поводов для фантазий о нём. И уж кто какой выберет.

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