Товарищ, верь: картину Андрея Кончаловского о Новочеркасском расстреле выдвинули на «Оскар»

Юлия Высоцкая (в центре) сыграла в картине главную роль. Кстати, сама актриса родилась в Новочеркасске Фото: Кадр из фильма «Дорогие товарищи!», реж. А.Кончаловский

Российский оскаровский комитет определился со своим вариантом выдвижения на премию – это будут «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Картина ранее побывала в основной программе 77-го Венецианского фестиваля, где получила приз жюри. В ней рассказывается история о событиях 1962 года в Новочеркасске, когда по участникам массовой забастовки рабочих был открыт огонь. Выдвижение «Дорогих товарищей!» на «Оскар» кажется весьма логичным: это одна из самых интересных работ этого года, а также одна из сильнейших среди последних фильмов Кончаловского.

Оскаровский комитет России вновь сделал своё заявление весьма просто – объявил фильм и всё. Никаких комментариев, пояснений, «шорт» и «лонг» листов. Возможно, что мы толком никогда и не узнаем, какие именно фильмы боролись за это право.

К «Оскару» можно относиться по-разному. Махать рукой, что премия, мол, американская и одна из сотен, существующих по всему миру. Подчас наши кинематографисты (и, кстати, Кончаловский не исключение) отзываются о ней весьма резко. Но институт наград существует не один год. И даже не один десяток лет. Как ни относись к «Оскару» и оскаровской гонке, американская киноиндустрия – главная в мире. Кино, конечно, не соревнование, но игнорировать «чемпионат мира» странно.

– «Оскар» по-прежнему открывает многие двери и решает судьбу создателей и фильмов, – рассказывал нам продюсер Александр Роднянский. Его продюсерские работы ездили на «Оскар» не один раз (в 2019-м – «Дылда», например). – Если относиться к наградам с точки зрения того, для чего они были созданы, то это инструмент продвижения кинофильма. И «Оскар», конечно, продвигает профессионалов самым эффективным образом. Поэтому все кинематографисты мира участвуют в этом.

И вот выбор сделан. Хотя «Дорогим товарищам!» ещё предстоит пройти несколько стадий отбора, чтобы добраться сначала до лонг-листа, затем до «шорт», а затем и до номинации (куда попадает всего пять картин). В случае успеха – это будет первый «Оскар» за российский фильм с 1995 года. Тогда, напомним, были «Утомлённые солнцем» Никиты Михалкова. В 2000-м ещё был «Оскар» за анимацию у Александра Петрова, работавшего некогда на Свердловской киностудии.

А будет ли успех? Здесь гадать – не предугадать. Само имя режиссёра Андрея Кончаловского на Западе известно. Он и в Голливуде работал, и призы собирал на крупных фестивалях (в том числе в Венеции). Проблема тут кроется в другом, и сам Кончаловский уже обозначил её: насколько картина будет понята?

– Насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом… Я не уверен, что это в принципе возможно, – написал Кончаловский.

Российский оскаровский комитет определился со своим вариантом выдвижения на премию – это будут «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского Фото: САША ГУСОВ / ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР А. КОНЧАЛОВСКОГО

«Дорогие товарищи!» – это трагическая страница 1962 года, когда рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода вышли на забастовку из-за снижения зарплат и одновременного повышения цен на продовольствие (которого в магазинах и так толком не хватало). Забастовка у стен завода быстро переросла в массовую демонстрацию. По людям в итоге открыли огонь. Более 20 человек погибло, более 70 было ранено.

Но Кончаловский не просто воссоздаёт события нескольких июньских дней 1962 года. Он смотрит на них через своего героя – Людмилу (её играет жена и муза режиссёра Юлия Высоцкая) – партийного работника местного горкома. Она убеждённая коммунистка, фронтовик, у неё свои идеалы и твёрдые убеждения. В самом начале забастовки Людмила смело предлагает приговорить зачинщиков «к высшей мере наказания». Она ещё не знает, что на площади, в толпе, стоит её дочь, которая пропадёт после расстрела.

О Новочеркасском расстреле долго время было ничего не известно – вся информация была строго засекречена. Осужденных реабилитировали только в 90-х годах. Многие об этом не знают и до сих пор, поэтому на Кончаловском лежала важная миссия – и рассказать о самом событии, и выразить свою авторскую позицию.

То есть пришедший в кино человек должен за два часа понять причинно-следственные связи самой забастовки, не зная об этом ничего. Чёрно-белая картина весьма и весьма тонко проходит по самой грани, не заваливаясь в документальное повествование, не искажая основные факты и при этом отражая авторскую позицию.

Кончаловский хотел и чётко уловил дух времени и показал, что вера в какие бы то ни было светлые идеалы и в «небо в алмазах» – вещь опасная. Не всегда верная. И через Людмилу показывает и боль, и трагедию целого поколения, которое на войне знало «где свой, а где чужой» и другую власть чтила, а в 60-х уже не понимает, в общем, как в товарища можно и пулю пустить.

Вот они, «противоречия» жизни, которых, боится режиссёр, не поймут на Западе. Людмила, верная коммунизму, будет искать дочь по больницам и моргам, кладбищам, где секретно хоронили убитых в Новочеркасске, постепенно понимая, кто реальная власть в стране и что разрыв между чувством и долгом даётся ей тяжело.

Последний раз Андрей Кончаловский выдвигался на «Оскар» с «Раем» в 2016-м. «Дорогие товарищи!» – картина не менее страшная, но более сильная, цельная и зрительская, где чётко виден и стиль большого художника, и его непростое отношение к Советской власти. И как тут в качестве постскриптума не добавишь, что сын автора гимна СССР в своё время устал сдувать пыль с плёнок фильма, долго лежавшего на полке.

На Венецианском фестивале Андрей Кончаловский отметил, что хотел снять фильм о поколении своих родителей. Фото: Алексей КУНИЛОВ

- Я хотел с максимальной точностью воссоздать события, которые действительно произошли, и эпоху, когда история выявила непреодолимый разрыв между коммунистическими идеалами и трагической реальностью фактов. Этот фильм - дань уважения чистоте того поколения, его жертвам и трагедии, которую оно пережило, увидев крах своих мифов и предательство своих идеалов

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