Показ сериала «Перевал Дятлова» стартовал на ТВ

Кадр сериала "Перевал Дятлова"/студия «1–2–3 Production»

На российском телевидении показали первую серию проекта «Перевал Дятлова». В фильме воссоздаётся февраль 1959 года, время когда были обнаружены первые участники похода группы Игоря Дятлова. В сериале фигурируют реальные люди, и не всем родственникам пропавших туристов это понравилось.

Как сообщил ТАСС адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов, обратиться в суд планирует сестра Игоря Дятлова, а также другие родственники. Какие – не уточняется. Претензия заключается в том, что родственники не давали своего согласия на использование реальных имён и фамилий участников того похода. Создатели проекта, по его словам, с ними не встречались.

В показанных на канале ТНТ материалах действительно есть реальные люди – ивдельский прокурор Василий Темпалов, прокурор-криминалист Лев Иванов, Юрий Юдин – участник того похода, сошедший из-за болезни с маршрута, фигурирует даже первый секретарь Свердловского обкома КПСС тех лет Андрей Кириленко. Сам Игорь Дятлов пока появлялся лишь в одной сцене. Впрочем, понятно, что дальше будет художественно воссоздана вся группа (части самого похода сняты на плёнку).

Главный герой – сотрудник органов, приезжающий расследовать дело из Москвы, – фигура выдуманная. Его играет Пётр Фёдоров.

«Перевал Дятлова» – первый именно художественный сериал, снятый по самой загадочной истории Урала XX века. Его производством занималась студия «1–2–3 Production», которую возглавляют продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов. Именно они стали режиссёрами восьми серий. Их будут показывать каждый день.