Скончалась заслуженная артистка БССР Любовь Румянцева

На счету актрисы около 60 кинокартин и телесериалов, а также несколько десятков ролей в театральных постановках.Фото: кадр из фильма "Годен к нестроевой".

Заслуженная артистка БССР, актриса театра и кино Любовь Румянцева скончалась на 78-м году жизни. На счету актрисы около 60 кинокартин и телесериалов, а также несколько десятков ролей в театральных постановках.

"Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. Киностудия выражает соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице кинокомпании "Беларусьфильм" в Facebook.

Любовь Румянцева родилась 18 апреля 1943 года в Пятигорске. С 1964 года выступала в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а спустя два года окончила ГИТИС и стала актрисой киностудии "Беларусьфильм". В 1977 году она также стала выступать в Минске в Русском академическом драматическом театре им. Максима Горького.

Она известна по таким фильмам и сериалам как "Альпийская баллада" Бориса Степанова, "Годен к нестроевой" Владимира Рогова и Ефима Севелы, "Аннычка" Бориса Ивченко, "Венок Сонетов" Валерия Рубинчика, "Дорога на Рюбецаль" Ирины Гуро, "Три талера" Игоря Четверикова и "Расписание на послезавтра" Игоря Добролюбова.