«Россия» не потеряет уникального зрителя

Екатеринбург и несколько других городов Свердловской области уже готовы к 31-му Открытому фестивалю документального кино «Россия», который впервые пройдёт и офлайн, и онлайн. Фото: Галина Соловьёва

Екатеринбург и несколько других городов Свердловской области уже готовы к 31-му Открытому фестивалю документального кино «Россия». В нынешнем году сроки его проведения были сдвинуты на полтора месяца – он пройдёт с 23 по 28 ноября. Но главное, смотру – быть. Да, ограничения из-за пандемии неизбежно внесли изменения в формат этого события, однако оргкомитет «России» постарался сделать так, чтобы гости фестиваля в сложившихся условиях ничего не упустили, а где-то даже приобрели.

Вместе, но не рядом

Перенос на более поздние даты с привычного начала октября киносмотр однажды уже переживал – это случилось в 1999 году, показы начались только в декабре.

В 2020-м это уже всем понятный шаг – переносятся многие крупные мероприятия, какие-то отменяются вовсе. В оргкомитете фестиваля надеялись, что ко второй половине ноября ситуация может стабилизироваться, кроме того, режиссёрам нужно было дать больше времени, ведь из-за пандемийной паузы далеко не все успели завершить свои картины.

Теперь что касается показов. «Россия» является одним из самых зрительских фестивалей страны. В залах обычно не то чтобы нет свободных мест – люди сидят на ступеньках. Даже утром в будни. И конечно, представить, что теперь гости смогут занять только половину кресел, почти невозможно. Но это данность. В пресс-службе смотра «Облгазете» пояснили, что на показы попадут те, кто раньше придёт. На церемонии открытия и закрытия вход возможен только по пригласительным билетам.

Однако впервые за всю историю кинофестиваля параллельно с показами в залах будет организована онлайн-трансляция всей конкурсной программы (как общеэкранных, так и телевизионных фильмов), церемоний открытия и закрытия, пресс-клубов и мастер-классов. Для этого на сайте rossia-doc.ru создана специальная страница. Каждая картина будет демонстрироваться только один раз, по расписанию, аналогичному офлайн-просмотрам. Онлайн-зрители смогут принять участие в голосовании наряду с теми, кто оценит картины непосредственно в зале.

Получается, что несмотря на ограничения, у многих появится возможность увидеть большую часть конкурсной программы, а у фестиваля – расширить аудиторию за счёт тех, кто присоединится к просмотру, находясь в других городах, а может быть, и странах.

Что покажет лакмусовая бумага?

Перейдём к содержанию. В этом году конкурсная программа очень насыщенна – 31 фильм в категории «общеэкранные фильмы» и 24 телевизионных работы. Основная часть картин в дирекцию фестиваля традиционно поступила из Москвы и Санкт-Петербурга, кроме того, зрители познакомятся с документальным кино режиссёров из Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Магадана, Йошкар-Олы, Самары, Саратова, Челябинска, а также Литвы, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Казахстана.

В конкурсе авторы ещё не успели отреагировать на реалии 2020-го, вероятно, нам следует ждать киноосмысления пандемии и всего, что с нею связано, уже в будущем году. А в информационной программе такие работы уже есть – фильм «Доктор, меня карантинит» в жанре автобиографии от Анастасии Петрочук, производство Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, «За окном» Анжелики Григорьевой, тоже Петербург, и «Локдаун» Ольги Пахаруковой из Омска об изменении мирового культурного ландшафта.

Большой объём киноматериала, заявленный на нынешнюю «Россию», был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурс попало порядка пяти фильмов на данную тему. Два из них как раз входят в «Выбор «ОГ». Первый - «Аты-баты, шли с экрана в бой солдаты» (сериал «Вечная Отечественная») режиссёра Андрея Осипова по сценарию Захара Прилепина. Это картина о фронтовых бригадах, состоявших из артистов, которые за годы войны в общем сыграли около 1,5 миллиона спектаклей. Фильм построен на воспоминаниях Иннокентия Смоктуновского, Юрия Никулина, Анатолия Папанова и других актёров-ветеранов. Второй фильм на особенную для нас тему – об Уральском танковом добровольческом корпусе – под названием «От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей» пермского документалиста, президента фестиваля «Флаэртиана» Павла Печёнкина.

Также в программе «России», как и всегда, много остросоциальных работ. Без таких картин этот фестиваль, наверное, вообще проводить бессмысленно, поскольку именно документальное кино является лакмусовой бумагой состояния общества, его болевых точек. Мы, журналисты, всё же в первую очередь реагируем на события сегодняшнего дня, у режиссёров есть время для анализа, вдумчивого взгляда на человека и его проблемы. На этот раз документалисты обратили внимание на тему домашнего насилия, людей, оказавшихся на обочине жизни, две картины посвящены трудным подросткам. Фильм «Нулевая отметка» повествует о последствиях наводнения в сибирском городе Тулун в 2019 году. Авторы выбрали четыре пострадавшие семьи и наблюдали за их жизнью в течение полугода. Эта история, увы, характерна для страны, вспомнить хотя бы Нижние Серги, где тоже могла быть снята такая картина.

Ещё одна работа, на которой мы акцентируем внимание, называется «Кресты». Кинорассказ об одной из старейших тюрем России, находящейся в центре Санкт-Петербурга. За 130 лет в этих стенах побывали тысячи людей, включая Константина Рокоссовского, Льва Троцкого, Казимира Малевича, Льва Гумилёва, Иосифа Бродского, Георгия Жжёнова и многих других. Сценарий написал один из самых известных российских документалистов Сергей Мирошниченко, в качестве режиссёра выступила Ангелина Голикова.

Не обошли стороной режиссёры и политику. Эту сферу авторы представили разноплановыми работами. Это и телекартина с громким названием «Россия. Кремль. Путин» Марии Финкельштейн, в основе которой – эксклюзивные съёмки и интервью с президентом за последний год; фильм, посвящённый ситуации в Сирии, под названием «Запрещённые дети» Евдокии Москвиной. Не отпускает документалистов и Крым – на эту тему сразу два киновысказывания. Мы обращаем ваше внимание на фильм «Куба. Особой период» Никиты Сутырина, неоднократного участника «России». Он рассказывает о том, как кубинцы пережили распад СССР, смерть Фиделя Кастро и что вдохновляет на борьбу новое поколение революционеров.

Удивительно, но в этот непростой год львиная доля конкурса посвящена искусству. Мы насчитали 15 таких работ. Это и несколько картин о любительских театрах, включая картину «За чем пойдёшь, то и найдёшь» свердловского режиссёра Марины Чувайловой, фильмы о художниках, литературе, предназначении искусства в целом, и конечно, кинематографе. К примеру, работа «Частные хроники директора студии» Максима Катушкина, где Владилен Кузин, более четверти века возглавлявший Ленинградскую студию документальных фильмов, представил свой откровенный взгляд на её историю. Как знать, может, на создание этой картины авторов вдохновил победитель прошлой «России» Алексей Федорченко и его «Кино эпохи перемен» о Свердловской студии.

Также нам предстоит увидеть дебют свердловского автора Марины Панасюк «Тайны уральской анимации. По следам свердловских кинолюбителей. 60-е», снятый на базе первоуральского Инновационного культурного центра. Нельзя пропустить фильм «Герасимовы» екатеринбургского режиссёра Андрея Титова, который показал трагедию Гражданской войны через призму личной истории Сергея Герасимова, показал, как раскол в семье сказался на его творческих принципах.

Расписание показов и онлайн-трансляций конкурсных программ 31-го Открытого фестиваля документального кино «Россия» Трансляция доступна на сайте www.rossia-doc.ru с 23 по 28 ноября 2020 года Конкурсная программа общеэкранных документальных фильмов (Дом кино) Конкурсная программа телевизионных документальных фильмов (Свердловская областная библиотека им. В.Г. Белинского) 23 ноября 2020 10.45 – 14.10 Побратимы (12+) Режиссёр В. Кузнецов Производство: Алтайское краевое отделение Союза кинематографистов РФ, 33 мин. Детство Романа (16+) Режиссёр Л.Микута Производство: кинокомпания «Lela Films», 50 мин.ФИЛЬМ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ОФЛАЙН Скользкая дорога (6+) Режиссёр Г. Айтмаматова Производство: Кыргызско-Турецкий университет «Манас», 12 мин. Свободный полёт (12+) Режиссёр А. Арлаускас Производство: студия «Арнедофильм», 41 мин. Частные хроники директора студии (12+) Режиссёр М. Катушкин Производство: Фонд «Ленинградское кино», студия «АКВ», 59 мин. 10.30 – 12.00 Путешествие в детство (12+) Режиссёр Е. Голынкин Производство: киностудия «КЛИО», 62 мин. Антарктида. 200 лет мира (12+) Режиссёр А. Смирнова Производство: продюсерский центр «АзБуки», 47 мин. 12.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ 14.30 – 17.30 Последний подвиг Адмирала. Правда о золотом запасе Колчака (12+) Режиссёр М. Аристова Производство: ГТРК «Иркутск», 37 мин. Шуроб – Солёная вода (12+) Режиссёры Д. Орифзода, Д. Имомали Производство: студия «Артвижн», 34 мин. История одной Вселенной (12+) Режиссёр А. Истратов Производство: А. Истратов, 45 мин. Россия. Кремль. Путин (12+) Режиссёр М. Финкельштейн Производство: продюсерский центр «АзБуки», 55 мин. 24 ноября 2020 10.45 – 14.15 Место рождения (12+) Режиссёр Г. Леонтьева Производство: ООО «Своё слово», 62 мин. Хороших девочек не бьют (12+) Режиссёр Г. Адамович Производство: Национальная киностудия «Беларусьфильм», 52 мин.ФИЛЬМ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ОФЛАЙН Мама для Юли (18+) Режиссёр Н. Кадырова Производство: кинокомпания «Этнофонд»», 80 мин. 14.15 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 16.00 – 18.35 Куба. Особый период (12+)Режиссёр Н. СутыринПроизводство: студия «Мувимент», 52 мин. Нерка. Рыба красная (12+)Режиссёр Д. ШпиленокПроизводство: кинокомпания «SHPILENOK FILM», 51 мин. За чем пойдёшь, то и найдёшь (12+)Режиссёр М. ЧувайловаПроизводство: студия «А-фильм», 53 мин. 19.00 – 21.00 Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной программы документальных фильмов. Приглашаются участники программы и зрители. 10.30 – 12.00 Битва за Крым (12+) Режиссёры В. Тимощенко, С. Ставинов Производство: «Студия ЦЕНТР», 62 мин. Кружковцы (12+) Режиссёры В. Савина, А. Торгало Производство: В. Савина, А. Торгало, 47 мин. 12.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ 14.30 – 17.55 Снайпер комедии Григорий Александров (12+) Режиссёр С. Тютин Производство: студия «Глосс фильм», 26 мин. Волга в огне (12+) Режиссёр Г. Щерба Производство: киностудия «Самарафильм», 42 мин. Диктатура творчества (16+) Режиссёр А. Глебова Производство: студия «Glebart», 30 мин. От Орла до Праги. Дивизия чёрных ножей (16+) Режиссёр П. Печёнкин Производство: Пермская синематека, 82 мин. По окончании – Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной программы телевизионных документальных фильмов. Приглашаются участники программы и зрители. 25 ноября 2020 10.45 – 14.00 Об искусстве, бытии и предмете тёмном (12+) Режиссёр Т. Скабард Производство: студия «Берег», 52 мин. Зеркало мира Джакопо Мандича, или Два дня из жизни арт-резидента (16+) Режиссёр Н. Исакова Производство: студия «Жест», 42 мин. Кресты (16+) Режиссёр А. Голикова Производство: студия «Остров», 91 мин. 14.00 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 16.00 – 18.50 Сильные люди (6+)Режиссёр Т. ШахвердиевПроизводство: Т. Шахвердиев, 39 мин. Валенки.ru(12+)Режиссёры А. Белоусов, Ю. НемцовПроизводство: А. Белоусов, Ю. Немцов, В. Костюков, 30 мин. Не в срок (12+)Режиссёр Н. ЛобкоПроизводство: кинокомпания «Mokka-Media», 28 мин. Община (12+)Режиссёр П. ФаттахутдиновПроизводство: ООО «Кинотехнологии», 42 мин. 19.00 – 21.00 – Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной программы документальных фильмов. Приглашаются участники программы и зрители. 10.30 – 12.20 Подсолнух Режиссёр Ч. Сулумбеков Производство: Ч. Сулумбеков, 22 мин. Театр за колючей проволокой (12+) Режиссёр И. Кокорина Производство: студия «Фишка-фильм», 90 мин. 12.20 – 14.30 ПЕРЕРЫВ 14.30 – 18.00 Крым: хроника Русской весны (12+) Режиссёр Е. Иваниченко Производство: «Студия ЦЕНТР», 58 мин. Прощай, немытая Россия (12+) Режиссёры Е. Толдонова, Г. Каюмов Производство: студия «Юпитер-XXI», 39 мин. Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться (16+) Режиссёр Л. Снигирёва Производство: студия «Премьера», 108 мин. По окончании –Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной программы телевизионных документальных фильмов. Приглашаются участники программы и зрители. 26 ноября 2020 10.45 – 14.00 Странноприимный дом Сапара. Взгляд скрытой камерой (16+) Режиссёр А. Новикова Производство: А. Новикова, 33 мин.ФИЛЬМ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ОФЛАЙН Запрещённые дети (12+) Режиссёр Е. Москвина Производство: кинокомпания «Стелла», 72 мин.ФИЛЬМ ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ОФЛАЙН Спецы (16+) Режиссёр А. Драницына Производство: студия «Золотой лис», 70 мин. 14.00 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 16.00 – 18.30 Как некий херувим (16+) Режиссёр Е. Дубкова Производство: ООО «Кинохроника», 44 мин. Жизнь – это кайф! (16+) Режиссёр М. Мельник, А. Ананин, Ю. Бобкова Производство: студия «Остров», 60 мин. Мёртвый сезон (12+) Режиссёр Н. Саврас Производство: кинокомпания «СНЕГА», 32 мин. 19.00 – 21.00 – Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной программы документальных фильмов. Приглашаются участники программы и зрители. Профилактический день Трансляций нет 27 ноября 2020 10.45 – 14.00 Слово первое (12+) Режиссёр А. Серовани-Оганян Производство: ООО «МАСК-СТУДИЯ», 30 мин. Танец жизни (12+) Режиссёр А. Калашников Производство: Красноярская киностудия, 50 мин. Человек (12+) Режиссёр В. Балашова Производство: ВГИК им. С.А. Герасимова, 27 мин. Нулевая отметка (12+) Режиссёр Ю. Бывшева Производство: Восточно-Сибирский фонд поддержки кинематографии «Матёра» и студия «Rec Production», 68 мин. 14.00 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 16.00 – 19.00 Русская народная злоба дня (16+) Режиссёр А. Александров Производство: А. Александров, 26 мин. Костя Питерский (18+) Режиссёр Е. Сущёв Производство: Е. Сущёв, 63 мин. Обнажённость (16+) Режиссёр О. Фокина Производство: студия «КОД-фильм+», 70 мин. 19.00 – 21.00 – Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной программы документальных фильмов. Приглашаются участники программы и зрители. 10.30 – 12.00 Аты-баты, шли с экрана в бой солдаты (12+) Режиссёр А. Осипов Производство: студия «Точка зрения», 26 мин. Обитель. Кто мы? (12+) Режиссёр Э. Тухарели Производство: кинокомпания «Иванов», 54 мин. 12.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ 14.30 – 18.00 Герасимовы (12+) Режиссёр А. Титов Производство: студия «Уралфильм», 44 мин. Ре/продуктивные будни доктора Тарусина (12+) Режиссёр М. Волчанская Производство: студия «Cinegiraffe», 42 мин. Тайны уральской анимации. По следам свердловских кинолюбителей. 60-е (12+) Режиссёр М. Панасюк Производство: Инновационный культурный центр, 28 мин. Дальстрой. Линия фронта (12+) Режиссёр А. Якубек Производство: ГТРК «Магадан», 45 мин. Буров и Буров (12+) Режиссёр П. Селин Производство: П. Селин, 45 мин. По окончании –Пресс-клуб. Обсуждение конкурсной программы телевизионных документальных фильмов. Приглашаются участники программы и зрители. Расписание онлайн-трансляций официальных мероприятий и образовательных программ 31-го Открытого фестиваля документального кино «Россия» Трансляция доступна на сайте www.rossia-doc.ru с 23 по 28 ноября 23 ноября 2020 19.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 31-ГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «РОССИЯ» 24 ноября 2020 16.30 – 18.30Мастер-класс Особенности работы сценариста в общеэкранном и телевизионном документальном кино Ведёт режиссёр, сценарист, доцент кафедры драматургии и киноведения Санкт-Петербургского института кино и телевидения Анна Ганшина (Санкт-Петербург). 25 ноября 2020 16.30 – 18.30Мастер-класс Работа оператора со сценарием документального фильма Ведёт оператор, член женской Гильдии кинооператоров России «Shadees_DOP», педагог Юлия Галочкина (Москва). 26 ноября 2020 16.30 – 18.30 – Мастер-класс Интервью в документальном кино: работа с героем Ведёт режиссёр, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, генеральный директор Творческого объединения «Мастерская Игоря Шадхана» Наталья Шадхан (Санкт-Петербург). 27 ноября 2020 16.30 – 18.30 – Мастер-класс Основы правовой грамотности при работе над документальным кинопроектом Ведёт исполнительный директор Гильдии неигрового кино и телевидения Ольга Курина (Москва). 28 ноября 2020 18.00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 31-ГО ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «РОССИЯ»

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