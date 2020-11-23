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Культура / Кино
23 ноября 2020, 22:54

В Екатеринбурге состоялось открытие 31-го фестиваля документального кино «Россия». Фото

Фестиваль "Россия"

Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской государственной детской филармонии был дан старт 31-му Открытому фестивалю документального кино «Россия». В нынешнем году сроки смотра были сдвинуты на полтора месяца – он проходит с 23 по 28 ноября.

Сегодня уже состоялись первые показы в конкурсе общеэкранных и телевизионных документальных фильмов, а вечером прошла торжественная церемония открытия фестиваля. Да, в этом году смотр проводится с ограничениями, вот и в зале Свердловской детской филармонии зал был заполнен только наполовину. Но все желающие могут следить за событиями «России» онлайн.

Не состоялась на этот раз и передача призов фестиваля через зрительный зал, остаётся надеяться, что эта любимая многими традиция будет возобновлена на следующий год.

После торжественных речей и представления жюри на открытии состоялся показ документального фильма «Композитор Евгений Родыгин. В духе времени».

Напомним, что в этом году фестиваль «Россия» проходит в Екатеринбурге, Нижнем и Верхнем Тагиле, Верхней Салде, Невьянске, Новоуральске, Полевском, Верхней Пышме и селе Тарасково. В связи с эпидемиологической ситуацией организаторы впервые проводят показы и офлайн, и онлайн.

Конкурсная программа включает 31 картину в категории «общеэкранные фильмы» и 24 телевизионных работы. Основная часть киноматериала в дирекцию фестиваля традиционно поступила из Москвы и Санкт-Петербурга, кроме того, зрители познакомятся с документальным кино режиссёров из Красноярска, Новосибирска, Иркутска, Магадана, Йошкар-Олы, Самары, Саратова, Челябинска, а также Литвы, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Казахстана.

Директор фестиваля "Россия" Георгий Негашев. Фото: Алексей Кунилов
Председатель жюри общеэкранных фильмов Алексей Мурадов. Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов

Областная газета Свердловской области
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