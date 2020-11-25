4,2 миллиарда: от кинотеатров до кинопроизводителей

Кинотеатры поддержат на государственном уровне Фото: Галина Соловьева

Правительство Российской Федерации выделит из резервного фонда 4,2 млрд рублей для дальнейшего распределения между организациями, осуществляющими производство, прокат и показ национальных фильмов. В Министерстве культуры полагают, что такое решение поддержит индустрию «от кинотеатров до кинопроизводителей». По предварительным данным, доходы кинотеатров снизятся к концу текущего года на 60 процентов. Понесут убытки и создатели фильмов.

Помощь, которая будет оказана через Фонд кино (ФК), будет поделена между кинотеатрами и производителями фильмов. Минкульт, в свою очередь, предполагает, что помощь получат более 500 организаций.

Как именно будет распределяться поддержка, пока не уточняется. На получение субсидий смогут претендовать продюсеры, выпустившие фильмы с июля 2020 по март 2021-го. «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщают, что размер поддержки будет пропорционален сборам, а средства выделят весной. Кинотеатры же смогут получить финансовую помощь уже в декабре.

Не секрет, что из-за пандемии коронавируса кинотеатры, как и другие учреждения культуры, оказались в тяжёлом положении. В Свердловской области кинозалы были закрыты почти полгода – с конца марта до начала сентября. Даже после выхода из вынужденного «карантина» залы нельзя заполнять полностью. На многих сеансах нет заполняемости и в 50 процентов.

Об этом говорит и статистика, с которой «Облгазета» ознакомилась у Оператора единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). За аналогичный период (с 9 сентября, когда кинозалы открылись в нашей области, и по 22 ноября 2020 года) в целом по стране сборы составили 4,3 млрд рублей. Сходили в кино 17,2 млн человек. В прошлом году за аналогичный период сборы были 10,6 млрд, а зрителей было почти 42 млн.

Несмотря на принятые меры (в частности, владельцы кинотеатров могли рассчитывать на беспроцентные кредиты на период простоя и на отсрочки по налогам) всё равно сохранялся большой объём платежей, закрывать которые из-за полного отсутствия проката и посетителей было, мягко говоря, проблематично. Гендиректор одной из крупнейших киносетей в стране «Премьер Зал», основанной и базирующейся в Екатеринбурге, Владимир Петелинговорил в интервью «Облгазете», что «коммунальные расходы «догоняют» за прошлый месяц».

В Минкульте отмечают: «предлагаемые меры позволят компенсировать часть долговых обязательств, накопленных в связи с приостановкой деятельности организаций, а также часть недополученных доходов на фоне падения объёма национального рынка кинопроката и снижения посещаемости кинотеатров в связи с ограничениями».

Насколько хватит этой помощи кинотеатрам – сказать трудно. Тем более, как мы видим из статистики, недосчитались прокатчики гораздо большей суммы. Но начало положено. Даже без минимальной поддержки велик риск, что часть кинотеатров прекратит своё существование. Ещё летом эксперты прогнозировали, что около десяти процентов кинотеатров могут не открыться. Из-за финансовых проблем этот процент может вырасти к концу года.

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