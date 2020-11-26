I Уральский фестиваль анимации перенесли на год

На официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области (pravo.gov66.ru) опубликован документ, который вносит изменение в распоряжение правительства региона о создании оргкомитета по подготовке и проведению I Уральского международного фестиваля анимационного кино. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией он перенесён на 2021 год.
Фестиваль планировалось провести в двух городах – в Екатеринбурге и Первоуральске на базе Инновационного культурного центра. В ИКЦ, напомним, три года назад открылась Студия анимации.
Изначально фестиваль был запланирован на октябрь 2020 года, но поскольку одним из главных условий его проведения назывались именно показы международной анимации, решено было отложить мероприятие до лучших времён.
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